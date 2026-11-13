La commedia sarà in scena domenica 15 novembre alle 18:30 al Teatro Campus Temesa. È il secondo spettacolo finalista del premio “Bronzi di Riace 2026”, che si concluderà con il galà del 29 novembre

Domenica 15 novembre, alle 18:30, il Teatro Campus Temesa di Amantea ospiterà “Tre amiche e uno sciatore”, secondo spettacolo finalista del Premio FITA Calabria “Bronzi di Riace 2026”, dedicato al teatro amatoriale regionale.

La produzione dell’associazione teatrale I Vacantusi APS, in collaborazione con Lighthouse, è firmata da Saverio Tavano, con l’aiuto regia di Annamaria Gaetano. Sul palco Fedora Cacciatore, Angela Gaetano e Sabrina Pugliese.

Un quadro bianco mette alla prova l’amicizia

Al centro della commedia c’è un quadro completamente bianco, acquistato per una cifra esorbitante. La scelta apre un confronto tra tre amiche, facendo emergere tensioni, aspettative e contraddizioni del loro rapporto.

«Tre amiche e uno sciatore nasce dall’esigenza di indagare la fragilità dei rapporti umani e il sottile equilibrio che tiene unite le persone nel tempo», spiega Tavano nelle note di regia.

Il quadro diventa il punto sul quale si concentrano le differenze tra le protagoniste. «Non è solo un oggetto scenico, ma un dispositivo drammaturgico che mette in crisi le identità delle protagoniste e rivela le crepe del loro rapporto», aggiunge il regista.

La scenografia, minimale e dominata dal bianco, accompagna una rappresentazione che alterna comicità e tensione. Nelle note dello spettacolo, il confronto si sviluppa tra il controllo razionale di Sabrina, il desiderio di riconoscimento di Angela e la fragilità emotiva di Fedora.

Le finaliste e il galà del 29 novembre

“Tre amiche e uno sciatore” è uno dei tre titoli selezionati per la fase conclusiva del premio.

Il primo appuntamento si è svolto l’8 novembre con “A me gli occhi” di Georges Feydeau, proposto dalla compagnia Maschera e Volto APS, con la regia di Imma Guarasci.

Il calendario delle rappresentazioni si completerà domenica 22 novembre alle 18:30 con “Tetris” di Ciro Lenti, a cura dell’associazione culturale L’Arciere, per la regia di Marco Silani.

Il Gran Galà di premiazione si terrà domenica 29 novembre alle 18:30, sempre al Teatro Campus Temesa. Saranno assegnati i riconoscimenti di categoria e sarà individuata la compagnia che rappresenterà la Calabria al Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA.

Biglietti e prenotazioni

Il biglietto singolo costa 10 euro. È previsto un ridotto da 7 euro per gli under 14 e gli over 70.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 347 6704176 oppure scrivere a calabria@fitateatro.it.