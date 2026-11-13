Arresti domiciliari per Domenico Orsino, il 22enne accusato di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di Antonio Perrotta, il trentaquattrenne di Fuscaldo deceduto il 10 agosto all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dopo l’aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca di Sangineto.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, ha accolto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere presentata dai difensori, gli avvocati Sandro Gaeta e Francesco Gambardella.

La decisione modifica il regime cautelare del giovane, dopo che il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva respinto il precedente ricorso della difesa e confermato la permanenza in carcere. Resta la contestazione provvisoria di omicidio preterintenzionale, sulla quale dovranno proseguire gli accertamenti giudiziari.

La discussione fuori dalla discoteca e il decesso

I fatti risalgono alla notte tra l’8 e il 9 agosto, all’esterno del locale “Il Castello” di Sangineto. Perrotta ebbe una discussione con alcune persone, successivamente individuate nei fratelli Domenico e Umberto Orsino, originari di Belvedere Marittimo e residenti in Lussemburgo.

Secondo la ricostruzione ritenuta dal gip maggiormente compatibile con gli elementi disponibili nella fase cautelare, Domenico avrebbe colpito Perrotta con un pugno al volto, provocandone la caduta all’indietro e il violento impatto della testa a terra.

Il trentaquattrenne riprese inizialmente conoscenza e chiese di essere accompagnato a casa. Durante il tragitto, però, le sue condizioni peggiorarono: la persona alla guida lo portò al pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro.

Da qui Perrotta fu trasferito in condizioni gravissime all’Annunziata di Cosenza, dove venne sottoposto a un intervento chirurgico. Morì alle 4.30 del 10 agosto. Le prime risultanze dell’autopsia evidenziarono un vasto trauma cranico.

Dall’accusa iniziale alla valutazione del gip

Inizialmente la Procura di Paola aveva ipotizzato un omicidio volontario in concorso, aggravato dai futili motivi, disponendo l’11 agosto il fermo di entrambi i fratelli. La ricostruzione accusatoria prospettava un’aggressione compiuta attraverso più colpi.

Dopo gli interrogatori, il gip non aveva però ritenuto sostenuta dagli elementi disponibili l’ipotesi di un pestaggio con calci e pugni. Durante l’interrogatorio del 13 agosto, Umberto aveva attribuito al fratello un solo pugno. Anche le testimonianze esaminate non avevano consentito di ricostruire una sequenza di ulteriori colpi contro Perrotta.

Su questa base, il giudice aveva individuato per Domenico la contestazione di omicidio preterintenzionale: la morte sarebbe derivata dall’azione violenta attribuita al giovane, andando oltre la sua intenzione di percuotere o provocare lesioni.

Le diverse decisioni sui due fratelli

Il gip non aveva convalidato i fermi, escludendo l’esistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga. I fratelli erano stati rintracciati senza difficoltà a Belvedere Marittimo e i biglietti per il rientro in Lussemburgo erano stati acquistati prima dei fatti.

Per Umberto Orsino era stata inoltre respinta la richiesta di custodia cautelare: il giudice non aveva individuato elementi sufficienti a dimostrare una sua condotta lesiva o un contributo all’azione attribuita al fratello, disponendone la liberazione.

Nei confronti di Domenico, invece, il gip aveva applicato la custodia in carcere per il ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, escludendo il rischio di fuga e quello di inquinamento delle prove. Una valutazione successivamente confermata dal Riesame.