Quattordici partecipanti residenti in Calabria hanno seguito 220 ore di formazione tra teoria e laboratorio alla Fondazione Terina. Il percorso di ANICA Academy e Calabria Film Commission ha ospitato anche una masterclass della costumista Nicoletta Taranta

Quattro abiti del Settecento realizzati in laboratorio e 220 ore di formazione gratuita: si conclude il 13 novembre, negli spazi della Fondazione Terina a Lamezia Terme, il corso di Sartoria e Costumi per il Cinema e l’Audiovisivo promosso da Fondazione ANICA Academy ETS e Fondazione Calabria Film Commission.

Il percorso, iniziato il 28 settembre, ha coinvolto 14 partecipanti residenti in Calabria, selezionati attraverso un bando, alternando lezioni teoriche e attività pratiche. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di ASC – Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori.

Alla giornata conclusiva sono intervenuti Anton Giulio Grande e Giampaolo Calabrese, rispettivamente presidente e direttore della Calabria Film Commission, e Sergio Del Prete, direttore di ANICA Academy ETS.

Dalla sceneggiatura al laboratorio di sartoria

Il programma ha affrontato le diverse fasi del lavoro sui costumi per una produzione audiovisiva. Il produttore Andrea Stucovitz ha introdotto il funzionamento del set e la lettura della sceneggiatura, mentre la costumista Isabelle Caillaud ha approfondito l’organizzazione e il budget del reparto costumi, la ricerca storica e la conoscenza dei tessuti.

Nel laboratorio di taglio guidato da Esther Kowalski, ogni allieva ha confezionato un corsetto e un panier. La classe, suddivisa in quattro gruppi, ha poi realizzato quattro abiti del Settecento, partendo da cartamodelli storici.

Con la costumista Sabrina Beretta, le lezioni hanno affrontato la storia del costume attraverso la pittura, le tecniche di invecchiamento e tintura, il ricamo e la creazione di moodboard d’epoca.

La masterclass con Nicoletta Taranta

Il 3 novembre il corso ha ospitato una masterclass di Nicoletta Taranta, costumista di film come Romanzo criminale, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e 5 è il numero perfetto.

Accolta dal presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, Taranta ha raccontato il proprio percorso professionale attraverso fotografie di scena, disegni e sequenze cinematografiche, illustrando la ricerca che precede la realizzazione dei costumi.

Le allieve hanno presentato i lavori prodotti durante le lezioni di taglio. Con il contributo di Sabrina Beretta, il confronto è proseguito attraverso domande ed esercizi pratici sul rapporto tra sartoria e costumista e sulle modalità di collaborazione all’interno di un set.