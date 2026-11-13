Alla caserma “Pepe-Bettoja” la cerimonia per il monumento dedicato ai Caduti calabresi, eretto nel 1966. Gli studenti degli istituti Scalfaro e Galluppi hanno letto le motivazioni delle Medaglie d’Oro al Valor Militare

Una nuova targa con i nomi di quattro militari calabresi insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare dopo il 1974 integra le iscrizioni dell’Ara votiva dedicata ai Caduti calabresi. Lo scoprimento è stato il momento centrale della cerimonia per il sessantesimo anniversario del monumento, celebrata il 13 novembre nella caserma “Pepe-Bettoja” di Catanzaro, sede del Comando Militare Esercito “Calabria”.

L’Ara era stata eretta il 13 novembre 1966. La commemorazione ha previsto la resa degli onori ai Caduti, la deposizione di una corona d’alloro e la benedizione del monumento.

La partecipazione degli studenti

Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, familiari dei militari caduti in servizio e cittadini.

Gli studenti degli istituti “Ercolino Scalfaro” e “Pasquale Galluppi” hanno letto le motivazioni delle Medaglie d’Oro, contribuendo al ricordo delle vicende dei militari commemorati.

Nel suo saluto, il comandante del CME “Calabria”, generale di brigata Ugo Gaeta, ha sottolineato il significato dell’apertura della caserma alla cittadinanza e del coinvolgimento dei giovani. Ha richiamato, in particolare, i valori del coraggio, della solidarietà, del senso del dovere, della responsabilità e della fedeltà alle istituzioni.

L’iniziativa è stata promossa dal Comando Militare Esercito “Calabria”, in collaborazione con la Federazione provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro.