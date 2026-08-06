Trebisacce si prepara ad accogliere uno dei nomi più seguiti della nuova scena urban italiana. Sabato 8 agosto, a partire dalle ore 22, Samurai Jay si esibirà sulla Riviera dei Saraceni, trasformando il lungomare cittadino in un grande spazio dedicato alla musica e alla partecipazione.

Il concerto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Mundo e a ingresso gratuito, si annuncia come uno degli eventi di maggiore richiamo della programmazione estiva, con un’affluenza prevista non soltanto dal territorio comunale, ma anche dal resto dell’Alto Ionio, dalla Calabria e dalle regioni confinanti. La serata è organizzata e ideata dalla e20 di Luca Francesco Pezzi; produzione affidata alla De. Do. Eventi di Alfredo De Luca mentre il coordinamento generale è ad opera della Publiepa di Pino De Rose, quello legale è dell’avvocato Francesca De Rose. Media partner, Smart Network Group.

Da Sanremo al successo nelle classifiche

La popolarità di Samurai Jay è cresciuta ulteriormente dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ossessione”.

Pur senza imporsi nella graduatoria finale della manifestazione, la canzone ha conquistato rapidamente il pubblico, diventando il brano sanremese più ascoltato su Spotify. Ha raggiunto la vetta della Top 50 Italia ed è riuscita a entrare anche nella Top 200 mondiale della piattaforma.

Un primato nell’era dello streaming

Il percorso di “Ossessione” non si è esaurito con la settimana del Festival. Il singolo ha mantenuto il p rimo posto della classifica italiana FIMI per 19 settimane consecuti ve, segnando un risultato di particolare rilievo nell’epoca digitale.

Nel primo semestre del 2026 è stato il brano più ascoltato in Italia e ha ottenuto la certificazione di doppio disco di platino. Ancora tra il 17 e il 23 luglio figurava al terzo posto della classifica nazionale, confermando una continuità di successo fuori dal comune.

Numeri importanti sulle piattaforme digitali

Samurai Jay ha superato i 3,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. “Ossessione” ha oltrepassato quota 70 milioni di riproduzioni, mentre “Halo”, uno dei titoli più conosciuti del suo repertorio, ha superato i 56 milioni.

Il suo stile mescola rap, urban, melodie pop e influenze latine, costruendo un linguaggio musicale capace di raggiungere soprattutto il pubblico più giovane, ma anche ascoltatori provenienti da generi differenti.

Un artista sempre più internazionale

La crescita di Samurai Jay ha assunto anche una dimensione internazionale. Dopo Sanremo, il cantante ha pubblicato una versione spagnola di “Ossessione” insieme a Naiara e ha partecipato agli appuntamenti di LOS40 Primavera Pop a Madrid e Barcellona.

Il concerto di Trebisacce arriva quindi in una fase particolarmente favorevole della sua carriera e offre alla città la possibilità di ospitare un artista stabilmente presente ai vertici delle classifiche.

Un’occasione per la promozione turistica

La presenza di Samurai Jay assume un valore che va oltre l’aspetto musicale. L’evento potrà infatti generare nuove presenze sul territorio e rafforzare l’attrattività turistica di Trebisacce nel pieno della stagione estiva.

La Riviera dei Saraceni diventerà il punto di incontro per migliaia di giovani e visitatori, con ricadute potenziali anche sulle attività commerciali, ricettive e della ristorazione.

La città investe negli spazi pubblici

Il concerto rientra in una strategia di valorizzazione del lungomare e degli spazi pubblici come luoghi destinati alla cultura, all’intrattenimento e alla socialità.

La serata dell’8 agosto punta a offrire alla comunità e ai turisti un’esperienza contemporanea e coinvolgente, utilizzando uno degli scenari più rappresentativi della città.

Trebisacce guarda alle nuove generazioni

Con questo appuntamento Trebisacce rafforza la propria presenza nel calendario dei grandi eventi estivi calabresi.

La scelta di un artista particolarmente seguito dalle nuove generazioni testimonia la volontà di proporre una programmazione capace di intercettare pubblici diversi e di consolidare il ruolo della città come centro culturale e musicale dell’Alto Ionio.