Successo dell'Italia Under 17 maschile di pallavolo nel test match internazionale contro i pari età della Polonia disputato al Pala Giordanello di Camigliatello Silano, nel cuore della Sila.

Gli azzurrini si sono imposti per 3-1, con i parziali di 18-25, 25-17, 25-21 e 25-23, al termine di una gara combattuta che ha rappresentato un banco di prova importante per entrambe le formazioni. Dopo aver ceduto il primo set, l'Italia ha reagito conquistando i tre successivi e completando la rimonta.

La sfida è stata preceduta da un momento dedicato alla formazione tecnica. Vincenzo Fanizza, direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, ha infatti diretto un corso rivolto agli allenatori di ogni ordine e grado.

Prima dell'incontro spazio anche ai riconoscimenti ufficiali. Su iniziativa del presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi, e in collaborazione con il Comitato regionale Fipav Calabria, sono state consegnate due targhe commemorative alle rappresentative di Italia e Polonia. A effettuare la consegna sono stati il consigliere federale Marco Mari e il presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito.

Il test match rientra nel programma del Calabria International Volleyball Experience 2026, progetto coordinato dal Comitato regionale Fipav Calabria con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della regione come punto di riferimento per il volley internazionale. Un'iniziativa che punta a coniugare l'attività sportiva di alto livello con la promozione del territorio e delle sue risorse turistiche e paesaggistiche, portando in Calabria giovani atleti e rappresentative internazionali.