Un nostro lettore ci scrive dalla dalla costa tirrenica e chiede interventi tempestivi di consolidamento e manutenzione straordinaria per scongiurare rischi strutturali lungo l'importante asse viario

Una segnalazione giunta in redazione a firma di un ingegnere accende i riflettori sulla sicurezza della Statale 18 Tirrenica Inferiore, una delle arterie di collegamento più importanti e trafficate della Calabria. Al centro dell'attenzione ci sono le condizioni infrastrutturali della galleria Zaccani, situata nel territorio comunale di Acquappesa in provincia di Cosenza.

Il nostro lettore ha inviato una serie di fotografie e un video osservando l'area incriminata dalla spiaggia, in corrispondenza della stazione ferroviaria. Come si evince dallo scatto pubblicato in apertura di articolo, emergono evidenti criticità. Secondo quanto evidenziato dal professionista, i pilastri portanti della galleria presentano un avanzato stato di usura, al punto tale che le matrici metalliche interne risultano scoperte e visibili a occhio nudo.

Poiché la struttura ha la funzione cruciale di sostenere il costone roccioso sovrastante, il nostro lettore evidenzia la necessità improrogabile di un intervento mirato. Il degrado del calcestruzzo e l'esposizione delle armature ai fenomeni atmosferici e alla salsedine non fanno certo bene all’opera.

L'appello recapitato alla nostra redazione si rivolge direttamente agli enti competenti per sollecitare verifiche ispettive e lavori di manutenzione straordinaria. La richiesta nasce dall'esigenza primaria di tutela per i numerosi automobilisti, pendolari e turisti che transitano quotidianamente lungo la SS 18, specialmente in un tratto strategico per la mobilità della costa tirrenica cosentina. Di seguito il video.