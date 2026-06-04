“Mamma stasera non ritorno, ma sicuro finisco a Cosenza... Tutti in Calabria, tutti in Calabria...” Il jingle è già pronto e lui, Gabry Ponte, autore del celebre brano “Tutta l’Italia” (che si legge cantando), potrebbe essere l’ospite a sorpresa del grande evento del prossimo 12 giugno a Cosenza in piazza XV marzo, annunciato durante la diretta alla presenza di Roberto Occhiuto.

Il palco è già in fase di allestimento nel cuore del centro storico e la città si prepara a vivere uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate calabrese. Il concerto, condotto da Ema Stokholma, sarà registrato e trasmesso il 20 giugno su Rai2.

Ad alimentare l’attesa è soprattutto il mistero attorno alla guest star. Ed è proprio qui che entra in scena l’ipotesi Gabry Ponte. Si vedrà nei prossimi giorni se la voce sarà o meno confermata.

Intanto il cast già annunciato resta particolarmente ricco e trasversale: sul palco saliranno Noemi, Bambole di Pezza, Michele Bravi, Sara Toscano, Aiello, Le Vibrazioni, Santamaria, Eugenio in Via Di Gioia, Zenith, Alessandro Gaetano, Cosmo, Fabrizio Moro e Serena Autieri.

Una line-up che mescola mainstream, indie, pop e cantautorato e che punta chiaramente a trasformare l’evento in uno dei momenti musicali più forti dell’estate nel Sud Italia.