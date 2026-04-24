Un controllo lungo una delle principali arterie stradali del litorale si è trasformato in un arresto per droga. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di monitoraggio del territorio, hanno fermato un cittadino straniero ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia nei pressi della barriera autostradale della A12, dove un’autovettura proveniente dalla Capitale ha attirato l’attenzione della pattuglia durante i controlli.

Il controllo sulla A12 e il tentativo di sottrarsi ai Finanzieri

Secondo quanto riferito, alla vista dei militari il conducente dell’auto avrebbe tentato di evitare il controllo con alcune manovre elusive. Il tentativo, però, non è andato a buon fine, perché i Finanzieri sono riusciti a bloccarlo immediatamente.

A quel punto è scattata l’ispezione del veicolo, che ha permesso di approfondire il controllo e di verificare cosa stesse trasportando l’uomo all’interno dell’auto.

Cocaina e hashish nascosti in uno zaino

Durante la perquisizione del mezzo, i militari hanno rinvenuto uno zaino al cui interno erano custoditi circa 152 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Il ritrovamento ha fatto scattare l’arresto dell’uomo, un ventitreenne con precedenti specifici, successivamente associato alla Casa Circondariale “Borgata Aurelia”.

Arresto convalidato dalla Procura di Civitavecchia

Il giovane è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha poi proceduto alla convalida della misura precautelare.

L’intervento rientra in un dispositivo più ampio di contrasto ai traffici illeciti coordinato dal Comando Provinciale di Roma, finalizzato a presidiare le principali vie di accesso al litorale e a interrompere i canali di approvvigionamento della droga.