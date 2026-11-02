Un improvviso innalzamento delle temperature è stato registrato in alcuni punti vendita in Svezia e Belgio: «Stiamo svuotando i congelatori, non c'è molto altro che possiamo fare»

Un improvviso innalzamento delle temperature nei banchi frigo e freezer fino a 50 gradi ha mandato in tilt nella notte i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in Svezia e Belgio, facendo temere un attacco hacker simile a quanto avvenuto in Francia il 12 ottobre scorso. Anche l'Estonia, il Lussemburgo e l'Irlanda sono state colpite da attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati.

Lo riportano i media europei. Alcuni dei supermercati colpiti stamattina sono rimasti chiusi per gestire la crisi.

In Belgio, i cyberattacchi agli impianti di refrigerazione della grande distribuzione hanno colpito diversi punti vendita coinvolti delle principali catene del Paese, tra cui Delhaize, Carrefour, Spar e Intermarché. L'attacco ha seguito lo stesso modus operandi già osservato in Francia e ha preso di mira i sistemi di refrigerazione intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Stando a quanto riporta l'agenzia Belga, disservizi si riscontrano anche presso un negozio Ikea.

«In questo momento stiamo svuotando i congelatori, non c'è molto altro che possiamo fare», ha dichiarato Dennis Vidal, il responsabile di uno dei negozi nel sud della Svezia colpiti dal problema. «Stanno ricominciando a raffreddarsi, ma è già tutto rovinato», ha aggiunto, intervistato dalla tv pubblica Svt.

Alcuni supermercati delle catene Ica e Coop sono rimasti chiusi nelle prime ore di stamattina per gestire la crisi, ma attualmente non c'è alcuna conferma ufficiale della causa, anche se si teme un attacco hacker: «Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di negozi è stato colpito da un incidente verificatosi durante la notte che ha compromesso i sistemi di refrigerazione e congelamento dei punti vendita», ha dichiarato Gustaf Nilsson, portavoce dei supermercati del Gruppo Ica, riportato dall'agenzia di stampa Tt.