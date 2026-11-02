La capogruppo M5S-Sinistra per Rende deposita un’interrogazione: potenziare l’illuminazione e rimuovere la vegetazione lungo i percorsi universitari

Potenziare l’illuminazione pubblica e rimuovere la vegetazione lungo le strade che collegano il Campus dell’Università della Calabria ad Arcavacata. Sono le richieste contenute nell’interrogazione depositata dalla consigliera comunale Rossella Gallo, capogruppo del Movimento 5 Stelle-Sinistra per Rende, che sollecita interventi per rendere più sicuri i percorsi utilizzati a piedi dalla comunità universitaria.

L’iniziativa richiama in particolare le condizioni delle studentesse fuori sede che attraversano quotidianamente la zona per raggiungere l’ateneo e tornare nelle proprie abitazioni.

L’interrogazione sulle strade tra Campus e Arcavacata

Secondo la ricostruzione della consigliera, le arterie comunali di collegamento presentano carreggiate strette, assenza di marciapiedi e un’illuminazione insufficiente o, in alcuni tratti, del tutto assente.

Gallo segnala inoltre la presenza di vegetazione incolta ai margini delle strade, che ridurrebbe lo spazio disponibile per i pedoni, costringendoli a camminare vicino ai veicoli in transito.

L’arrivo dell’orario solare, sottolinea la capogruppo, rende ancora più urgente affrontare queste criticità, perché gli spostamenti al termine delle lezioni avvengono più frequentemente al buio.

Le preoccupazioni della comunità studentesca

Nella nota, Gallo collega l’interrogazione al clima di preoccupazione seguito alla scomparsa di Rahel Gebrezgi Mengesha. Richiama inoltre segnalazioni e testimonianze relative a molestie, inseguimenti e presunte minacce, che, secondo la consigliera, alimentano un senso di vulnerabilità tra le giovani residenti nei quartieri universitari.

Si tratta di episodi riferiti nella comunicazione politica, che non ne specifica circostanze ed esiti degli eventuali accertamenti.

«Garantire strade ben illuminate e curate non è solo una questione di decoro, ma un dovere primario delle istituzioni per tutelare l’incolumità di chi vive il nostro territorio», dichiara Gallo.

Più illuminazione e manutenzione dei margini stradali

L’interrogazione chiede una programmazione urgente per il potenziamento dei punti luce lungo le strade di Arcavacata e l’avvio di interventi di sfalcio ai bordi delle carreggiate.

L’obiettivo indicato è recuperare spazio utile per il passaggio pedonale e migliorare la visibilità nelle ore serali. La consigliera estende il richiamo anche alle vicine aree di contrada Rocchi, contrada Dattoli e via Savinio.

Gallo sollecita quindi una risposta dell’amministrazione comunale: «Ci aspettiamo dal Comune interventi immediati ed efficaci».