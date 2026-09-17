Un bambino di 9 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 16 settembre a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Nell’auto viaggiavano anche la madre, una donna di 44 anni, e il fratellino di 6 anni, entrambi ricoverati in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato poco dopo le 18 lungo la strada provinciale che conduce alla frazione di Masano.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo della Mercedes sulla quale viaggiava con i due figli, urtando il palo di un cartello stradale e terminando poi la corsa in un fossato.

L’allarme lanciato da un passante

A dare l’allarme sarebbe stato un automobilista di passaggio, che si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

In un primo momento le condizioni delle persone coinvolte non erano apparse particolarmente gravi e i mezzi dell’emergenza erano stati inviati in codice giallo. Una volta arrivati sul posto, però, i sanitari hanno constatato che il bambino di 9 anni era già morto.

Per i soccorsi sono state mobilitate complessivamente tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo.

Il fratellino ricoverato in codice rosso

Il bambino di 6 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Anche la madre è stata ricoverata e, secondo quanto riferito, per entrambi la prognosi resta riservata.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Treviglio.

Gli accertamenti svolti finora farebbero pensare a un incidente autonomo: non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli e sull’asfalto non sarebbero stati trovati segni evidenti di frenata.

Il tratto di strada nel quale si è verificato lo schianto presenta una leggera curva. Restano da chiarire le cause che hanno portato la conducente a perdere il controllo dell’auto.