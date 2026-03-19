La piccola era arrivata mercoledì sera per una crisi respiratoria ed era stata dimessa. Peggiorata a casa, è tornata in ospedale e sarebbe deceduta nella notte: acquisita la cartella clinica, attesa l’autopsia

Una neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo, in attesa che venga disposta l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.

Secondo quanto riferito, la piccola era arrivata in ospedale mercoledì sera per una crisi respiratoria e, dopo le valutazioni in pronto soccorso, sarebbe stata dimessa. Tornata a casa, però, le sue condizioni sarebbero peggiorate e i genitori l’avrebbero riportata nuovamente al San Pio, dove la bimba è morta, probabilmente per un arresto cardiaco.

La denuncia in Questura e gli accertamenti

I genitori – che hanno anche una gemellina – si sono recati in Questura per denunciare l’accaduto. La Squadra Mobile ha avviato gli accertamenti e ha acquisito la cartella clinica, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto nelle ore precedenti alla morte, a partire dal primo accesso in ospedale e dalla successiva dimissione.

La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori approfondimenti.