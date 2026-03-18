L’omicidio sarebbe avvenuto in mattinata in via Pescaria. La polizia sta effettuando i rilievi; l’uomo è stato portato al Papa Giovanni XXIII e non sarebbe in pericolo di vita

Una donna di 42 anni sarebbe stata uccisa a coltellate nella mattinata di oggi nella sua abitazione di via Pescaria, a Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Bergamo, che hanno avviato i rilievi e le attività di accertamento per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, dopo aver colpito la moglie, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. È stato quindi soccorso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove – stando a quanto si apprende – non sarebbe in pericolo di vita.

I sanitari arrivati nell’abitazione non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L’area è stata transennata per consentire il lavoro degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi utili a chiarire dinamica e movente del gesto.

Sempre secondo le prime indiscrezioni, la coppia – italiana – avrebbe almeno una figlia. All’origine della tragedia ci sarebbero stati litigi pregressi, ma al momento non risulterebbero denunce precedenti. Gli inquirenti stanno ascoltando vicini e conoscenti per definire il contesto familiare in cui sarebbe maturato l’omicidio e verificare eventuali episodi di violenza domestica non emersi in passato.