Ritirato un lotto di bevanda mela e carota per rischio fisico: invito a non consumare il prodotto e riportarlo in negozio

Richiamo precauzionale nei supermercati Carrefour per un lotto di bevanda a marchio Bio, ritirato a causa della possibile presenza di frammenti di vetro all’interno delle bottiglie.

Il prodotto interessato è la “Bevanda di mela e carota” venduta con marchio Carrefour Bio, distribuita esclusivamente nei punti vendita del gruppo. Il succo è realizzato per GS S.p.A. dalla Arc En Ciel Società Agricola Cooperativa, nello stabilimento di Cafasse, in provincia di Torino.

Il richiamo riguarda le bottiglie in vetro da mezzo litro con termine minimo di conservazione fissato al 3 ottobre 2027, indicato sul tappo. La decisione è stata presa dopo la segnalazione della presenza di un frammento di vetro in una confezione.

Si tratta di una misura cautelativa, adottata per tutelare la sicurezza dei consumatori. Le confezioni appartenenti al lotto sono già state rimosse dagli scaffali.

Ai clienti che avessero acquistato il prodotto viene raccomandato di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita, dove potrà essere sostituito o rimborsato. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800 650 650.