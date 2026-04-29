Dalla platea al tribunale nel giro di pochi giorni. Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato la sera di lunedì 27 aprile con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna, al termine di un intervento dei carabinieri scattato nella zona della Balduina.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha contattato il 112 intorno alle 20.30, segnalando la presenza dell’ex che l’aveva fermata per strada chiedendole di parlare. La telefonata si è interrotta improvvisamente e i militari non sono riusciti a ricontattarla. Quando una pattuglia è arrivata sotto casa della vittima, ha trovato Bagnato in evidente stato di agitazione. L’uomo avrebbe reagito con veemenza, inveendo e opponendo resistenza prima di essere bloccato e ammanettato. Durante l’allontanamento avrebbe urlato all’ex: «Guarda cosa mi hai fatto», mostrando i polsi legati.

Alla base dell’arresto, una denuncia dettagliata presentata dalla donna, con cui il comico aveva avuto una relazione durata circa dieci anni e conclusa all’inizio di aprile. Nella querela vengono descritti comportamenti insistenti e ripetuti: messaggi continui, anche dopo essere stato bloccato, e la presenza dell’uomo nei luoghi frequentati abitualmente dalla vittima, dalla zona di casa alla palestra. Una pressione che, secondo quanto riferito, l’avrebbe costretta a modificare abitudini e orari quotidiani.

Martedì mattina Bagnato è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il tribunale ha disposto una misura meno afflittiva, convalidando l’arresto e imponendo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

Assistito dall’avvocato Claudio Berardi, il comico ha ammesso di aver atteso l’ex sotto casa e nei pressi della palestra, sostenendo però di averlo fatto «semplicemente per chiedere spiegazioni sulla fine della relazione» e senza atteggiamenti violenti. Ha inoltre spiegato la propria reazione al momento del fermo come una conseguenza della tensione per l’arresto.

Il procedimento proseguirà nelle prossime settimane, quando si aprirà il processo vero e proprio.

Romano, classe 1972, Bagnato ha costruito la propria carriera tra cabaret, radio e televisione, diventando negli anni un volto noto del piccolo schermo grazie alla partecipazione a programmi come il Maurizio Costanzo Show, Zelig, Quelli che il calcio, Colorado e Tale e Quale Show. Negli ultimi anni aveva preso parte anche a uno dei format di Lol su Prime Video, continuando parallelamente l’attività teatrale.