Conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio 2026, l’appuntamento musicale più atteso dell’anno che torna a occupare la scena di piazza San Giovanni in Laterano con una maratona di oltre dodici ore tra musica, spettacolo e temi sociali.

L’avvio è fissato per le 13:00 con l’Opening dedicato agli artisti emergenti, mentre la diretta televisiva prenderà il via alle 15:15 su Rai 3. Dopo la pausa per il telegiornale, il live riprenderà alle 20:00 per proseguire fino a notte inoltrata con il gran finale. L’evento sarà trasmesso integralmente anche in streaming su RaiPlay, in radio su Rai Radio 2 e con aggiornamenti continui su Rainews.it.

Alla conduzione un trio inedito che mescola linguaggi e pubblici: Arisa, per la prima volta alla guida del Concertone, affiancata da BigMama – confermata per il terzo anno consecutivo – e dall’attore Pierpaolo Spollon.

Come anticipato dal direttore artistico Massimo Bonelli, ad aprire le danze della diretta tv dalla piazza sarà Paolo Belli. A chiudere l'evento, invece, l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Salvo sorprese, è esclusa la presenza di ospiti internazionali: "In questo momento storico la musica italiana è molto più centrale nel racconto della nazione e più rappresentativa di quello che il Paese ascolta" e a questo si aggiunge un "contesto di mercato diverso", che rende più complessa la partecipazione di grandi nomi stranieri, ha spiegato infatti Bonelli presentando l'evento.

Sul palco i cantanti che si esibiranno (in ordine alfabetico) saranno: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria aAntonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi.

Spazio significativo anche ai nuovi talenti. L’Opening vedrà esibirsi Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro, insieme ai vincitori del contest 1MNext 2026: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.