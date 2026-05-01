Dal 1° maggio cambia in modo concreto ciò che finisce su pelle, capelli e unghie. L’Unione europea ha aggiornato il regolamento sui cosmetici introducendo nuove restrizioni e divieti su una serie di sostanze considerate potenzialmente pericolose alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. L’intervento riguarda in particolare i composti classificati come CMR - cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione - e impatta direttamente su prodotti di uso quotidiano: smalti, gel UV, tinte, creme e fragranze.

Non si tratta di una rivoluzione visibile sugli scaffali nell’immediato, ma di un cambiamento profondo nelle formulazioni. Alcuni ingredienti vengono eliminati, altri possono essere utilizzati solo entro limiti molto più stringenti, soprattutto nei prodotti che restano a lungo a contatto con la pelle o che possono essere inalati.

Le sostanze sotto osservazione

Tra i casi più rilevanti c’è l’argento (CI 77820), utilizzato per effetti metallici e glitter in smalti e prodotti per unghie. Dal 1° maggio non può più essere impiegato in queste forme nei saloni e nei cosmetici professionali, perché classificato come sospetto tossico per la riproduzione. Rimane consentito solo in alcune categorie di make-up, e comunque entro una soglia molto bassa.

Diverso il caso dell’hexyl salicylate, fragranza diffusissima in profumi, shampoo e creme. Non viene vietata, ma fortemente limitata: la concentrazione massima varia a seconda del tipo di prodotto, con soglie più basse per quelli che restano sulla pelle e ancora più ridotte per prodotti destinati all’igiene orale.

Il bifenil-2-olo (o-phenylphenol), conservante antibatterico, resta autorizzato ma con restrizioni più severe, soprattutto nei prodotti spray e aerosol, dove il rischio principale è legato all’inalazione.

Un aggiornamento continuo

Queste modifiche non sono isolate. Il sistema europeo funziona per aggiornamenti progressivi: quando emergono nuovi dati scientifici, le sostanze vengono riclassificate e automaticamente sottoposte a limiti più severi o a divieti. Questo significa che le formule dei cosmetici sono in costante evoluzione, anche se il cambiamento non è sempre percepibile immediatamente dal consumatore.

Come riconoscere i prodotti

La chiave resta l’etichetta, in particolare l’INCI, l’elenco degli ingredienti. Le sostanze sono indicate con nomi tecnici: CI 77820 per l’argento, Hexyl Salicylate per la fragranza, o-Phenylphenol per il conservante. L’ordine degli ingredienti è significativo: quelli elencati per primi sono presenti in quantità maggiore.

Anche la tipologia di prodotto incide. Le restrizioni sono più rigide per creme, deodoranti e profumi che restano sulla pelle, mentre sono leggermente più permissive per shampoo e detergenti a risciacquo.

I rischi reali

Il nodo centrale è l’esposizione nel tempo. I rischi associati alle sostanze CMR non derivano da un singolo utilizzo, ma da un’esposizione ripetuta e cumulativa. Alcuni composti possono interferire con il DNA, altri con il sistema ormonale o con la fertilità. A questi si aggiungono effetti più immediati, come irritazioni cutanee o allergie, spesso legati a fragranze e conservanti.

Per chi lavora nel settore - parrucchieri ed estetiste - il tema è ancora più rilevante, perché l’esposizione è quotidiana e prolungata. Da qui la scelta dell’Europa di intervenire non solo sulle sostanze, ma anche sulle modalità d’uso, distinguendo tra prodotti da contatto diretto, da risciacquo o da inalazione.

Più sicurezza, meno tolleranza

La direzione è chiara: ridurre il margine di rischio nei cosmetici attraverso un controllo sempre più stretto delle formulazioni. Non un divieto generalizzato, ma un sistema che seleziona, limita e, quando necessario, elimina.

Per consumatori e operatori cambia poco nell’immediato, ma nel medio periodo cambia tutto: meno sostanze critiche, maggiore trasparenza e un’attenzione crescente alla sicurezza reale, quella costruita sull’uso quotidiano e non solo sui dati di laboratorio.