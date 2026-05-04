L’inchiesta sul delitto di Garlasco entra in una fase decisiva e allarga il fronte degli accertamenti. Oltre ad Andrea Sempio, già convocato, saranno ascoltate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. A quanto si apprende, i carabinieri di Milano hanno consegnato gli inviti a comparire per l’interrogatorio, che avverrà nella veste di persone informate sui fatti.

Si tratta di un passaggio che conferma come l’indagine sia ormai arrivata alle battute finali, con gli inquirenti impegnati a ricostruire e verificare gli ultimi tasselli utili prima della chiusura del quadro investigativo.

Secondo quanto emerso, le gemelle Cappa dovrebbero essere sentite martedì 5 maggio, tra Milano e Pavia, sedi sulle quali resta ancora da definire l’ultimo dettaglio logistico. Nello stesso filone investigativo verrà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, la cui convocazione sarebbe fissata per mercoledì 6 maggio, forse a Mestre.

La stessa giornata del 6 maggio è quella in cui è stato convocato anche Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Sul piano difensivo, viene ritenuta probabile la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, ipotesi che accompagnerebbe un passaggio giudiziario particolarmente delicato.