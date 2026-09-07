La tradizionale chioma biondo-dorata del presidente americano è apparsa insolitamente scura durante un'uscita nel New Jersey. Le immagini hanno subito attirato l'attenzione degli utenti sui social, tra sorpresa, ironia e interrogativi

Donald Trump cambia, almeno per qualche giorno, uno degli elementi più riconoscibili della sua immagine. Il presidente americano, da sempre associato alla caratteristica chioma biondo-dorata, è stato fotografato con i capelli decisamente più scuri, quasi castani.

Il cambiamento è stato notato venerdì, dopo l'atterraggio dell'Air Force One. Trump si stava dirigendo verso il suo Trump National Golf Club di Bedminster, nel New Jersey, dove aveva in programma di trascorrere il fine settimana.

Le fotografie hanno rapidamente iniziato a circolare sui social network, alimentando commenti, battute e sorpresa. Il colore dei capelli di Trump è infatti da anni uno dei tratti più distintivi del suo aspetto pubblico e il presidente ha modificato molto raramente la propria acconciatura o tonalità.

«Se non avessi scaricato io stesso le foto da Getty Images, non ci avrei creduto», ha scritto un utente, riassumendo lo stupore suscitato dalle immagini.

Il giorno successivo Trump è tornato a giocare a golf, questa volta insieme al giornalista di Fox News Bret Baier. Per l'occasione, però, ha indossato un cappellino rosso con la scritta «Trump aveva ragione su tutto», coprendo gran parte dei capelli e lasciando quindi intravedere poco della nuova tonalità.

Resta così il principale interrogativo: si tratta soltanto di un effetto temporaneo oppure Trump ha deciso di cambiare davvero colore di capelli? Per ora non è arrivata una spiegazione ufficiale, mentre sui social il nuovo look continua a far discutere.