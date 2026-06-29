Nel centro di Stade, nella Bassa Sassonia. Al momento i motivi del gesto sono del tutto sconosciuti. Polizia: «Diverse persone ferite, alcune sono gravi»

Nel centro di Stade, nella Bassa Sassonia. Al momento i motivi del gesto sono del tutto sconosciuti. Polizia: «Diverse persone ferite, alcune sono gravi»

Sono 5 le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel centro di Stade, nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Lo ha confermato la polizia tedesca. Secondo le prime informazioni, le forze dell'ordine avrebbero fermato due persone dopo la sparatoria, tra loro ci sarebbe anche l'autore materiale della strage.

Secondo quanto riporta la Bild, citando un portavoce della polizia: "Sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco". Le cinque persone uccise, si legge ancora, erano adulti.

Secondo diversi media, la sparatoria sarebbe avvenuta nelle immediate vicinanze di un centro di accoglienza per minori della città di Stade, ad ovest di Amburgo, che ospita mamme con i loro figli. A breve distanza si trova anche la stazione di polizia di Stade. Al momento, i motivi della sparatoria sono del tutto sconosciuti.

"Diverse persone sono rimaste ferite nella sparatoria, alcune di loro gravemente", ha poi spiegato, non escludendo il rischio che il bilancio dei morti possa aggravarsi, una portavoce della polizia citata dalla Dpa.

Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle vittime o sui sospetti, né su un possibile movente. Le indagini sono in corso. Il dipartimento di polizia di Lüneburg ha consigliato al pubblico di evitare la zona in un post su X, ma in seguito ha precisato che non vi è alcun pericolo per la popolazione.