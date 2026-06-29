Correre in pigiama per mettersi, anche solo per qualche ora, nei panni dei bambini che trascorrono lunghi periodi in ospedale. È il significato della Corsa Solidale in Pigiama, in programma venerdì 3 luglio, dalle ore 18, al Campo Scuola di Cosenza, organizzata dall'Associazione Gianmarco De Maria.

L'appuntamento rappresenta una delle prime iniziative che accompagneranno l'associazione verso un traguardo importante: il prossimo 8 marzo ricorreranno infatti i 25 anni di attività dell'organizzazione di volontariato, impegnata dal 2002 al fianco dei bambini affetti da patologie oncologiche e delle loro famiglie.

La scelta del pigiama non è casuale. È l'indumento che i volontari incontrano ogni giorno entrando nei reparti pediatrici e che accompagna la quotidianità dei piccoli pazienti durante le cure. Indossarlo significa lanciare un messaggio di vicinanza e sensibilizzare la comunità sulle difficoltà vissute da chi affronta un tumore in età pediatrica.

La manifestazione sarà anche un'importante occasione di raccolta fondi a sostegno del progetto "Un Succo di Melagrana per la Vita", promosso dalla FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica) insieme all'AIEOP (Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica).

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 2.500 tumori pediatrici. Negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato come una parte significativa di queste neoplasie sia legata a predisposizioni genetiche ereditarie. Il progetto sostenuto dalla campagna punta proprio a standardizzare la valutazione di queste condizioni, favorendo diagnosi più precoci, percorsi terapeutici personalizzati e attività di prevenzione anche per i familiari potenzialmente a rischio.

La partecipazione alla corsa è gratuita. È possibile iscriversi compilando il modulo disponibile sul sito dell'associazione oppure direttamente il giorno dell'evento presso il Campo Scuola. Il programma prevede il ritrovo alle ore 18, la partenza della corsa alle 18.45 e l'arrivo alle 19.30.

Ad animare il pomeriggio saranno presenti stand, gadget, uno spazio dedicato ai selfie, interviste ai partecipanti e la musica di Radio Ciroma, che accompagnerà la manifestazione. Al termine, nessuna classifica: tutti i partecipanti saranno proclamati vincitori e riceveranno una medaglia d'oro, a sottolineare il valore simbolico di una corsa in cui il traguardo più importante è la solidarietà.