L’ex alto funzionario della polizia di origini calabresi era nella sua casa di campagna. Era finito nel mirino dei pm per i presunti depistaggi dopo via D’Amelio. Salvini: «Vittima di un massacro mediatico-giudiziario»

Gianni De Gennaro si è ucciso: si è sparato nella sua casa di campagna, sconvolto dall'inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi dopo Via D'Amelio. L’ex capo della Polizia, nato a Reggio Calabria, aveva 78 anni. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Da quando, nell'ambito dell'inchiesta, era stata perquisita la sua abitazione, l'ex capo della Polizia aveva interrotto i rapporti con tutti. Questa mattina la famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

Il 1° dicembre il Tribunale d'esame doveva decidere sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti ma negata dal Gip perché i pm di Caltanissetta, guidati dal procuratore De Luca, avevano deciso di fare appello e rinnovarla.

Meloni: «Profondamente scioccata»

«Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la notizia della morte di Gianni De Gennaro.

Mantovano: «Sconvolto per la morte di un servitore dello Stato»

«Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia». Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Casini: «Gli unici a brindare saranno i mafiosi»

«Gianni De Gennaro è morto. Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi», dice invece Pier Ferdinando Casini.

Salvini: «Vittima di un massacro mediatico-giudiziario»

«Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene». Lo scrive sui social il vice presidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini.

Piantedosi: «Piangiamo un grande funzionario dello Stato»

«La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell'Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi. Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l'abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell'Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione». Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commentando la morte dell'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro.