Due novità rispetto alla formazione che ha battuto la Casertana. Coppitelli dovrà rinunciare a Dalmazzi e Achour, ma non dovrebbe modificare l’assetto tattico che ha garantito la risalita dei rossoblù

Cambiare il meno possibile per dare continuità ai risultati delle ultime settimane. È questa la strada che dovrebbe percorrere Federico Coppitelli in vista del derby di questo pomeriggio, ore 17:30, allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. Il Cosenza, reduce da quattro risultati utili consecutivi, ha finalmente trovato una propria identità tattica e difficilmente il tecnico romano stravolgerà gli equilibri raggiunti. Le novità nell’undici iniziale, rispetto alla gara vinta contro la Casertana, dovrebbero essere soltanto due, entrambe dettate dalle assenze.

Cosenza, occasione per Cogoni

Il principale interrogativo riguarda la composizione del terzetto difensivo. La contemporanea indisponibilità dello squalificato Dalmazzi e dell’infortunato Clemente riduce sensibilmente le possibilità di scelta di Coppitelli. La soluzione più naturale porta ad Andrea Cogoni, al quale il tecnico dovrebbe affidare il ruolo di braccetto di sinistra, con Dametto al centro e Pascalau sul versante opposto. Una grande occasione per il giovane difensore, che finora ha trovato poco spazio e che sarà chiamato a non far rimpiangere un calciatore che non aveva saltato nemmeno un minuto nelle prime quattordici giornate di campionato. Tra i pali confermatissimo Rizzo.

Continuità in mezzo al campo

Non dovrebbero esserci novità, invece, a centrocampo. La coppia composta da Palmieri e Ndow ha rappresentato una delle chiavi del cambio di passo del Cosenza, garantendo maggiore equilibrio e fisicità alla squadra. D’Alena resta un’alternativa, ma difficilmente Coppitelli rinuncerà agli equilibri consolidati nelle ultime uscite. Cimino agirà sulla corsia di destra, mentre Contiliano, pienamente recuperato come confermato dall’allenatore in conferenza stampa, e Quieto contribuiranno a rendere particolarmente fluido lo schieramento dei silani, capace di alternare il 3-5-2 al 3-4-2-1 a seconda delle fasi di gioco.

McJannet torna dal primo minuto

L’altra novità riguarderà il reparto offensivo. Achour è alle prese con un problema muscolare e non figura nell’elenco dei convocati. Coppitelli ritrova però McJannet, costretto a dare forfait all’ultimo momento domenica scorsa contro la Casertana. L’irlandese dovrebbe tornare dal primo minuto in un attacco leggero e privo di punti di riferimento, completato da Energe. Quest’ultimo, ex di turno e autore del gol che ha sbloccato la partita contro i campani, rappresenta in questo momento una delle principali certezze offensive dei lupi. Ancora dalla panchina dovrebbe partire Petrovic.

Crotone-Cosenza, la probabile formazione dei lupi

COSENZA (3-5-2): Rizzo; Pascalau, Dametto, Cogoni; Cimino, Ndow, Palmieri, Quieto, Contiliano; McJannet, Energe. All.: Coppitelli.