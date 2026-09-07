Il Boeing 767-300, operato da 21 Air per Amazon Air, è uscito di pista durante l'atterraggio e ha colpito diversi veicoli prima di fermarsi in un'area adiacente allo scalo

Sono cinque le persone morte nell'incidente che domenica pomeriggio ha coinvolto un aereo cargo operato per Amazon all'aeroporto internazionale di Miami. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tre delle quali versano in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 ora locale, quando il volo 7598, proveniente da San Juan, Porto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. AABC News+1

Il velivolo, un Boeing 767-300, era operato dalla compagnia cargo 21 Air per Amazon Air. Dopo aver oltrepassato la pista, l'aereo ha colpito diversi veicoli a terra e ha preso fuoco, terminando la propria corsa in un'area adiacente all'aeroporto. Secondo le autorità, almeno due persone sono rimaste intrappolate nei veicoli colpiti. RReuters+1

Piloti estratti dalla cabina

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse. Il pilota e il copilota sono rimasti intrappolati nella cabina di pilotaggio dell'aereo, mentre i vigili del fuoco intervenivano per domare le fiamme. Oltre 60 unità dei soccorritori e circa 200 operatori sono stati mobilitati sul luogo dell'incidente. IInternazionale

Il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade, Ray Jadallah, ha descritto lo scenario come particolarmente complesso, anche per la presenza di un incendio e di una perdita di carburante. Le squadre di emergenza hanno dovuto procedere all'estrazione delle persone rimaste intrappolate all'interno dell'aereo e dei veicoli coinvolti. WWPRL+1

L'inchiesta: da chiarire perché l'aereo non si sia fermato

Restano da accertare le cause che hanno portato il Boeing 767 a oltrepassare la pista. La Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato un'indagine, mentre anche il National Transportation Safety Board (NTSB) ha inviato una squadra di investigatori sul posto, guidata dalla presidente Jennifer Homendy. AABC News+1

Gli investigatori dovranno ricostruire la sequenza degli ultimi istanti del volo e verificare, tra gli altri elementi, velocità dell'aereo, funzionamento dei sistemi frenanti, condizioni tecniche del velivolo e possibili fattori meteorologici. Le immagini disponibili mostrano che l'aereo ha percorso una parte significativa della pista prima di oltrepassarne la fine. AAP News

Al momento non è stata stabilita una causa ufficiale dell'incidente. Anche le comunicazioni tra equipaggio e controllo del traffico aereo saranno esaminate nell'ambito dell'indagine.

Il cordoglio di Amazon

Amazon ha espresso il proprio cordoglio per le vittime e ha assicurato la piena collaborazione con le autorità. «Siamo profondamente addolorati» per quanto accaduto, ha dichiarato la portavoce Kelly Nantel, esprimendo vicinanza alle famiglie e alle persone colpite dalla tragedia. AABC News

L'incidente ha provocato inoltre una temporanea sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Miami, con numerosi voli cancellati o ritardati. Le attività sono successivamente riprese, mentre sul luogo dell'incidente sono proseguite le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. RReuters

Ora l'attenzione è concentrata sull'inchiesta federale, che dovrà stabilire perché il cargo non sia riuscito a fermarsi entro i limiti della pista e quali fattori abbiano contribuito alla drammatica uscita di pista.