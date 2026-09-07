La scossa è stata registrata alle 15:47 di oggi, con epicentro a est del centro presilano e una profondità di 16 chilometri. Nuovo sisma dopo quello dei giorni scorsi a Castiglione Cosentino

La terra trema ancora in provincia di Cosenza, dopo il sisma di magnitudo 3.7 registrato pochi giorni fa con epicentro e Castiglione Cosentino. Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 7 settembre 2026, nell’area di Aprigliano, in provincia di Cosenza. Il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 2.9 ed è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma.

L’evento è avvenuto alle 15:47. L’epicentro è stato individuato 7 chilometri a est di Aprigliano. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una profondità di 16 chilometri. Non si registrano danni a cose o persone.

Continuano, dunque, i fenomeni sismici registrati nell’area del capoluogo bruzio negli ultimi mesi: nulla di nuovo in un territorio percorso da faglie e storicamente interessato a scosse telluriche.