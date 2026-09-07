In Piazza Navarro le bande di Aeronautica, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Chiusura con la Filarmonica “La Stella” di Malta

Quattro concerti serali porteranno a Laino Borgo alcune delle principali formazioni musicali istituzionali italiane e una prestigiosa realtà bandistica proveniente da Malta. Dal 12 al 18 settembre 2026 torna il Festival Internazionale delle Bande Musicali, diretto artisticamente dal professor Raffaele Longo.

Gli appuntamenti sono programmati il 12, 13, 15 e 18 settembre, sempre alle ore 21 in Piazza Navarro. La rassegna ospiterà le bande dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La serata conclusiva sarà affidata alla Banda Filarmonica “La Stella” di Victoria, nell’isola maltese di Gozo.

Il programma del Festival

Sabato 12 settembre, ore 21

Banda Musicale dell’Aeronautica Militare

Domenica 13 settembre, ore 21

Banda Musicale della Guardia di Finanza

Martedì 15 settembre, ore 21

Banda Musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Venerdì 18 settembre, ore 21

Banda Filarmonica “La Stella” di Victoria, Gozo – Malta

Tutti i concerti si svolgeranno in Piazza Navarro. Il calendario accompagnerà il pubblico dalla tradizione delle bande istituzionali italiane alla dimensione internazionale rappresentata dalla formazione maltese.

La presenza della Banda “La Stella” di Malta

La partecipazione della Banda Filarmonica “La Stella” rafforza la vocazione internazionale della manifestazione. La formazione arriva da Victoria, centro principale dell’isola di Gozo, e rappresenta una tradizione musicale radicata nel Mediterraneo.

Nelle intenzioni degli organizzatori, questa presenza deve contribuire a trasformare il Festival in uno spazio di dialogo tra territori e culture, utilizzando la musica come strumento di incontro e conoscenza reciproca.

Russo: «Un’iniziativa di livello internazionale»

«Il Festival Internazionale delle Bande Musicali è una manifestazione che appartiene profondamente alla nostra comunità e alla nostra storia, ma che allo stesso tempo ci permette di guardare oltre i nostri confini», afferma la sindaca di Laino Borgo Mariangelina Russo.

«Accogliere nel nostro borgo formazioni di così alto prestigio significa offrire un’importante occasione culturale ai cittadini e ai visitatori, valorizzare Laino Borgo e dimostrare come anche i piccoli centri possano essere protagonisti di iniziative di livello nazionale e internazionale».

Longo: «La musica come spazio d’incontro»

Il direttore artistico Raffaele Longo individua nella dimensione comunitaria uno degli elementi centrali della manifestazione.

«Una banda riunisce strumenti diversi, ciascuno portatore di un timbro e di un respiro propri. Quando queste singole voci entrano in ascolto reciproco, il loro fiato si fa voce plurale: un suono comune che genera armonia, identità e appartenenza, restituendo l’immagine viva di un territorio e della sua comunità».

L’obiettivo è aprire progressivamente il Festival a una dimensione mediterranea, costruendo relazioni tra esperienze, generazioni e linguaggi musicali differenti.

Il sostegno di Provincia e Regione

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità e Manutenzione Giuseppe Turano, intervenuto in rappresentanza del presidente della Provincia Biagio Antonio Faragalli, ha evidenziato il ruolo della manifestazione nella promozione delle aree interne.

«Il Festival Internazionale delle Bande Musicali rappresenta un appuntamento di grande valore perché unisce cultura, musica, tradizioni e promozione territoriale», dichiara Turano.

Anche l’assessore regionale alle Aree interne Gianluca Gallo sottolinea le ricadute culturali e turistiche dell’iniziativa: «Il Festival di Laino Borgo valorizza un patrimonio identitario molto forte e, nello stesso tempo, crea attrattività, relazioni e nuove opportunità di conoscenza della Calabria».

La manifestazione è promossa dal Comune di Laino Borgo con il sostegno della Regione Calabria, nell’ambito delle attività di promozione della destinazione Calabria Straordinaria, e con la presenza dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia.