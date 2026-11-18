L’analisi dell’Osservatorio Pneucast sui dati ACI-Istat del 2025: 177.207 incidenti e 2.868 vittime. Crescono i decessi tra chi utilizza biciclette e monopattini. A Roma peggiorano tutti gli indicatori

Diminuiscono le vittime sulle strade italiane, ma aumentano gli incidenti e le persone ferite. È il quadro descritto dall’Osservatorio Pneucast, che nella sua analisi dei dati ACI-Istat riferiti al 2025 riporta 177.207 incidenti con lesioni a persone, in crescita del 2,2% rispetto all’anno precedente, 237.822 feriti, con un incremento dell’1,7%, e 2.868 morti, in diminuzione del 5,3%.

Il costo complessivo dei sinistri viene stimato in 22,6 miliardi di euro, considerando sia le conseguenze degli incidenti con lesioni sia i danni esclusivamente materiali. L’analisi è promossa da Castigliani Gomme, operatore del settore degli pneumatici controllato da Pneucast Petroli, e affianca alle statistiche una riflessione sulla manutenzione dei veicoli.

Sulle strade urbane, secondo i dati riportati, le vittime sono diminuite del 7,1%, mentre gli incidenti sono aumentati dell’1,8%. Anche tra le diverse categorie di utenti l’andamento non è uniforme: i decessi sono scesi del 10,1% tra gli occupanti delle automobili, del 10,9% tra i pedoni e del 3,4% tra i motociclisti.

In controtendenza il dato che riguarda ciclisti, utilizzatori di biciclette elettriche e monopattini: complessivamente si contano 253 vittime, il 21,6% in più rispetto al 2024.

Un altro elemento di differenza emerge dal confronto territoriale. A Roma, l’analisi riporta 14.346 incidenti, in aumento del 3%, 17.793 feriti, cresciuti del 3,5%, e 139 vittime, il 3,7% in più. La Capitale registra dunque un peggioramento di tutti e tre gli indicatori, mentre a livello nazionale diminuiscono i decessi.

«La diminuzione delle vittime è una notizia importante, ma sarebbe un errore interpretarla come la soluzione del problema», afferma Roberto Castigliani, alla guida di Castigliani Gomme. Per l’operatore, la prevenzione deve tenere insieme le condizioni delle strade, i comportamenti dei conducenti e lo stato dei mezzi.

Su quest’ultimo aspetto l’Osservatorio ha elaborato un proprio Indice Pneucast del Viaggio Sicuro, che assegna a Roma 89,7 punti su 100 e a Milano 85,6. Nella scala adottata, un valore maggiore indica una più elevata necessità di attenzione e controlli prima del viaggio. L’indice non misura gli incidenti effettivamente avvenuti e non è una graduatoria ufficiale della sicurezza stradale: si tratta di un indicatore composito sviluppato dall’operatore privato.

La tesi sostenuta nell’analisi è che rinviare la manutenzione possa comportare spese successive, legate alle riparazioni, al fermo del mezzo e alla necessità di utilizzare trasporti alternativi. Il documento richiama in particolare i controlli sugli pneumatici e l’individuazione delle anomalie dopo gli urti, senza però quantificare il peso della mancata manutenzione sul totale degli incidenti.

Il conto nazionale da 22,6 miliardi comprende infatti voci differenti. Secondo la ricostruzione dell’Osservatorio, basata sulle statistiche ACI-Istat, il costo sociale dei sinistri con lesioni supera i 18 miliardi di euro, ai quali si aggiungono circa 4,4 miliardi stimati da ANIA per gli incidenti con soli danni materiali. Questa somma non può essere attribuita alla mancata manutenzione degli pneumatici.

Tra le circostanze più frequentemente rilevate negli incidenti, i dati riportati indicano la distrazione, con il 15,1%, il mancato rispetto della precedenza, con il 12,6%, e la velocità eccessiva, con il 7,8%. Il quadro conferma, nell’analisi dell’Osservatorio, la necessità di affiancare all’attenzione per le condizioni dei veicoli gli interventi sui comportamenti alla guida.