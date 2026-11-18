La manager calabrese, già laureata nell’ateneo in Scienze Economiche e Sociali, riceverà il riconoscimento il 23 novembre. La sua lectio magistralis sarà dedicata ad assicurazioni e responsabilità collettive

Antonia Di Bella, presidente di BNP Paribas Cardif Vita, tornerà all’Università della Calabria per ricevere la laurea magistrale honoris causa in Finance and Insurance, classe LM-16. La cerimonia si terrà lunedì 23 novembre alle 10.30 nell’Aula Magna, su proposta del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”.

La manager calabrese si è laureata proprio all’Unical in Scienze Economiche e Sociali, prima di intraprendere un percorso professionale nel settore assicurativo e negli organi di amministrazione e controllo di società italiane e internazionali.

Tra gli ambiti che hanno caratterizzato la sua attività figurano l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e l’implementazione del quadro Solvency II. Il conferimento riporterà dunque nell’ateneo una sua ex studentessa, oggi alla guida del consiglio di amministrazione di BNP Paribas Cardif Vita.

Ad aprire la cerimonia saranno i saluti del rettore Gianluigi Greco, del direttore del dipartimento Francesco Aiello, del coordinatore del corso di laurea magistrale in Finance and Insurance Domenico De Giovanni e del presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari Nino Savelli.

Seguirà la laudatio di Massimo Costabile, già direttore del dipartimento. Antonia Di Bella terrà quindi la lectio magistralis «Il futuro è un rischio comune: assicurazioni e responsabilità collettive», dedicata al rapporto tra il settore assicurativo e le responsabilità condivise.