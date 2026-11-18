Pomeriggio di grande intensità per la Coppa Calabria, la competizione riservata alle formazioni dei quattro gironi di Prima Categoria. Le gare di ritorno degli ottavi di finale hanno emesso quasi tutti i verdetti, regalando rimonte spettacolari, goleade ai supplementari e qualificazioni gestite con maturità. Restano da assegnare soltanto gli ultimi due pass: uno in palio già in serata, l'altro rinviato alla prossima settimana.

La follia di Bagnara e il colpo del Rizziconi

Il match più spettacolare e imprevedibile di giornata è andato in scena tra Bagnarese e Rizziconi. Forti del 3-2 conquistato all'andata, i padroni di casa hanno dato vita a un'altalena di emozioni chiusasi sul 3-4 al termine dei tempi regolamentari. Nei supplementari, però, il Rizziconi ha innestato le marce alte dilagando fino al pirotecnico 3-7 finale che vale l'accesso ai quarti.

Le rimonte di Diamante e Guardavalle

Non sono mancate le imprese per ribaltare i pronostici dell'andata. Il Diamante cancella lo 0-1 subito sul campo dell'Atletico San Lucido travolgendo i rivali con un perentorio 4-0 casalingo. Prova di forza anche per il Guardavalle: dopo il ko interno per 1-2 nel primo round, i giallorossi espugnano il terreno del Caraffa con un netto 0-3 firmato da Furina e dalla doppietta di Salim.

Gestione e passerelle per Luzzese, Academy Ardore e Tarsia

Tutto secondo copione, invece, per chi aveva già ipotecato il passaggio del turno all'andata:

Luzzese – Fiumefreddo: nessuna fatica per i padroni di casa, già forti del 4-0 dell'andata, che avanzano grazie al 3-0 a tavolino per la rinuncia degli ospiti.

San Costantino – Academy Ardore: sconfitta indolore per i reggini (3-2 in terra vibonese, con doppietta di Spina e gol di Staropoli per i locali), forti del rotondo 4-0 maturato all'andata.

Tarsia – Real Trebisacce: al Real non basta il blitz esterno per 0-1 firmato da Paniccia; in virtù del 3-1 dell'andata, a staccare il biglietto per i quarti è il Tarsia.

Gli ultimi due verdetti

Il quadro delle magnifiche otto si completerà tra stasera e la prossima settimana. Alle 18:30 scendono in campo Union Kroton e Cutro, che ripartono dall'1-1 dell'andata in un derby tutto da vivere. Bisognerà invece attendere mercoledì 25 novembre per Belvedere – Cirò Marina, con gli ospiti chiamati a difendere l'ottimo 1-3 conquistato nella gara d'andata.

I risultati

Bagnarese-Rizziconi 3-7 (And. 3-2)

Caraffa-Guardavalle 0-3 (And. 2-1)

Diamante-Atletico San Lucido 4-0 (And. 0-1)

Luzzese-Fiumefreddo 3-0 tav. (And. 4-0)

San Costantino-Academy Ardore 3-2 (And. 0-4)

Tarsia-Real Trebisacce 0-1 (And. 3-1)

Union Kroton-Cutro (And. 1-1) 18:30

Belvedere-Cirò Marina (And. 1-3) mercoledì 25 novembre