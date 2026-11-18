Il 24 novembre il confronto tra istituzioni e professionisti per definire protocolli condivisi. Il Pronto Intervento Sociale Praia-Scalea è raggiungibile al numero verde 800 020939, attivo 24 ore su 24

Definire procedure condivise per affrontare le emergenze sociali e migliorare il raccordo tra i servizi del territorio. È l’obiettivo dell’incontro in programma martedì 24 novembre 2026, alle 15, nella sala consiliare del Comune di Praia a Mare, dedicato al Pronto Intervento Sociale e alla collaborazione tra istituzioni e professionisti.

Il focus group è promosso dall’Associazione Gianfrancesco Serio ETS, dalla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde e dall’Ambito territoriale sociale Praia-Scalea. Il confronto servirà a definire protocolli d’intesa e procedure operative per coordinare le risposte alle situazioni di emergenza e urgenza sociale.

Il Pronto Intervento Sociale, riconosciuto tra i Livelli essenziali delle prestazioni sociali, è già raggiungibile nell’Ambito Praia-Scalea attraverso il numero verde 800 020939, attivo 24 ore su 24.

Il servizio interviene nelle situazioni di grave isolamento o fragilità sociale e nelle emergenze abitative. Tra i casi indicati dai promotori rientrano anche la presenza di minori in stato di abbandono o stranieri non accompagnati, di anziani isolati la cui incolumità psicofisica sia a rischio e di persone vittime di violenza o tratta.

Le segnalazioni attivano una rete composta da assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori e operatori sociosanitari. Alla prima valutazione del bisogno seguono l’attivazione delle risposte necessarie e il collegamento con i servizi competenti, per fronteggiare l’emergenza.

L’appuntamento del 24 novembre è rivolto ai soggetti istituzionali e professionali dei quindici Comuni dell’Ambito. Oltre a Praia a Mare, Comune capofila, il territorio comprende Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, San Nicola Arcella, Papasidero, Santa Domenica, Santa Maria del Cedro, Tortora, Scalea e Verbicaro.