L’Iran su Hormuz non cambia linea e continua a respingere l’idea di riaprire lo Stretto in cambio di una semplice tregua temporanea. È il punto politico più rilevante emerso nelle ultime ore, mentre la proposta pakistana per un cessate il fuoco resta sul tavolo ma senza una risposta definitiva da parte di Teheran. Secondo Reuters, sia gli Stati Uniti sia l’Iran hanno ricevuto un piano di pace mediato dal Pakistan, ma la Repubblica islamica non intende allentare subito la pressione sullo snodo energetico più sensibile del Golfo.

Il messaggio iraniano è chiaro: nessuna riapertura immediata senza progressi reali verso un’intesa più stabile. Reuters riferisce che Teheran rifiuta ultimatum e considera troppo fragile un’eventuale pausa breve delle ostilità, mentre l’amministrazione americana continua a tenere alta la pressione con nuove scadenze politiche e militari.

Teheran non cede sullo Stretto di Hormuz

Il cuore della crisi resta tutto nello Stretto di Hormuz, passaggio decisivo per il mercato energetico globale. Reuters ha già riferito nei giorni scorsi che l’intelligence americana ritiene improbabile un allentamento rapido della stretta iraniana, perché Teheran considera il controllo dello Stretto una leva strategica di enorme valore, persino più utile di altre forme di deterrenza.

Il piano discusso attraverso la mediazione pakistana prevede una prima fase di cessate il fuoco seguita da negoziati più ampi, ma al momento l’Iran non si impegna a riaprire subito la rotta. È una posizione che mantiene alta l’incertezza su traffici, forniture e prezzi, mentre gli attori regionali e internazionali cercano una cornice minima di stabilizzazione.

La Corea del Sud prepara una via alternativa

La crisi ha già prodotto una reazione concreta in Corea del Sud, uno dei Paesi più esposti alle interruzioni nei flussi petroliferi dal Golfo. Reuters riferisce che Seul sta valutando rotte alternative e fornitori diversi, mentre il presidente Lee Jae Myung ha parlato apertamente della necessità di bilanciare il rischio generato dalle perturbazioni a Hormuz. Il governo sudcoreano considera anche l’uso delle riserve strategiche e il dispiegamento di cinque navi attraverso il Mar Rosso.

La dipendenza energetica del Paese rende il dossier particolarmente sensibile. Sempre secondo Reuters, Seul sta intensificando i contatti con Arabia Saudita, Oman e Algeria per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, mentre sul piano interno vengono studiate misure per contenere l’impatto economico della guerra.

L’emergenza non riguarda solo il Golfo

La mossa sudcoreana dimostra che la crisi di Hormuz non è più soltanto una questione regionale. Ogni interruzione o minaccia sullo Stretto si scarica subito sui Paesi importatori, sui costi industriali e sul prezzo finale dell’energia. Per questo la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta già producendo risposte operative ben lontano dal teatro mediorientale.

Il petrolio scende sulle attese di un’intesa

Dopo il forte rialzo dei giorni scorsi, il petrolio ha mostrato un arretramento proprio sulle aspettative legate ai contatti diplomatici. Reuters segnala che il Brent è sceso di circa 1,92 dollari a 107,11 al barile e il Wti di circa 2,03 dollari a 109,50, in un mercato che prova a scontare la possibilità di un accordo, pur restando dentro una volatilità estrema.