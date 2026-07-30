Il protagonista dell'ultima edizione del reality di Canale 5 è diventato un fenomeno virale. Video e immagini lo mostrano accolto da decine di persone durante il lavoro, mentre sui social cresce la sua popolarità

Da semplice concorrente di Temptation Island a fenomeno del momento. Giovanni Grazioso, tra i protagonisti più discussi dell'ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia, sta vivendo un'improvvisa ondata di popolarità che va ben oltre il piccolo schermo.

Nelle ultime ore sono diventati virali alcuni filmati che lo ritraggono durante il suo lavoro di venditore ambulante di brioche, granite e gelati. Ad attenderlo non ci sono soltanto i clienti abituali, ma decine di fan che chiedono selfie, fotografie e video, trasformando ogni uscita in un piccolo evento. Secondo quanto raccontato da Fanpage, in alcune occasioni Giovanni sarebbe stato persino circondato da bodyguard, mentre la folla intonava il suo nome.

Il successo televisivo sembra aver avuto effetti anche sull'attività lavorativa. Secondo indiscrezioni rilanciate nelle ultime settimane, il carrettino con cui Giovanni vende le sue specialità siciliane sarebbe stato preso d'assalto dai curiosi, tanto da far registrare incassi ben superiori alla norma. Una fonte citata da diversi media parla addirittura di circa 10 mila euro raccolti in una sola serata, dato che non è stato confermato direttamente dal protagonista.

Nel programma Giovanni era entrato insieme alla fidanzata Sabrina Soussi, dando vita a una delle vicende più seguite dell'edizione. Le confessioni della compagna, il tradimento ammesso, i ripetuti falò di confronto richiesti e le sue reazioni, culminate in momenti di forte tensione, hanno trasformato la coppia in uno degli argomenti più commentati sui social.

Archiviata l'esperienza televisiva, per Giovanni è arrivata una notorietà inattesa. Se fino a poche settimane fa era conosciuto soprattutto dai clienti del suo carrettino, oggi è uno dei volti più riconoscibili dell'estate televisiva italiana, dimostrando ancora una volta come Temptation Island riesca a trasformare alcuni dei suoi protagonisti in autentici fenomeni mediatici.