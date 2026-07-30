Lunedì 3 agosto alle 18 appuntamento al Pala Giordanello di Camigliatello Silano. Prima del test è previsto un corso per allenatori

Un test internazionale nel cuore della Sila prima della partenza per i Campionati del Mondo. Lunedì 3 agosto, alle 18, la Nazionale italiana maschile Under 17 di pallavolo sosterrà un allenamento congiunto con i pari età della Polonia al Pala Giordanello di Camigliatello Silano.

L’appuntamento rappresenta una delle tappe centrali dello stage di preparazione che gli azzurrini stanno svolgendo in Calabria dal 26 luglio. Il raduno terminerà il 4 agosto e servirà a preparare il Mondiale Under 17, in programma a Doha, in Qatar, dal 19 al 29 agosto.

Prima dell’allenamento congiunto è previsto anche un momento di formazione professionale rivolto ai tecnici: un corso per allenatori di ogni ordine e grado diretto da Vincenzo Fanizza, responsabile tecnico delle Nazionali giovanili maschili.

Italia-Polonia al Pala Giordanello

Il confronto con la Polonia permetterà allo staff tecnico azzurro di verificare il lavoro svolto durante lo stage silano e valutare la condizione della squadra in vista dell’appuntamento mondiale.

Non si tratterà di una gara ufficiale, ma di un allenamento congiunto costruito per consentire alle due selezioni giovanili di provare schemi, rotazioni e soluzioni tecniche.

L’inizio è fissato alle 18 di lunedì 3 agosto al Pala Giordanello di Camigliatello Silano, località che sta ospitando la preparazione della Nazionale italiana.

Lo stage mondiale nel cuore della Sila

Gli azzurrini sono al lavoro in Sila dal 26 luglio e rimarranno in Calabria fino al 4 agosto.

Il periodo di preparazione precede i Campionati del Mondo maschili Under 17, che si disputeranno a Doha dal 19 al 29 agosto. La squadra avrà quindi circa due settimane per completare il percorso di avvicinamento alla competizione internazionale.

Il test contro la Polonia assume particolare importanza perché mette l’Italia di fronte a un’altra selezione giovanile di alto livello, offrendo indicazioni utili allo staff tecnico.

Il corso per gli allenatori con Vincenzo Fanizza

La giornata del 3 agosto non sarà dedicata soltanto all’attività in campo. Prima dell’allenamento tra Italia e Polonia si terrà un corso rivolto agli allenatori di ogni ordine e grado.

La lezione sarà diretta da Vincenzo Fanizza, direttore tecnico delle Nazionali giovanili maschili.

L’iniziativa consentirà ai tecnici partecipanti di approfondire metodologie e contenuti legati alla preparazione dei giovani pallavolisti, unendo l’attività formativa all’osservazione diretta del lavoro delle due Nazionali.

Il progetto Calabria International Volleyball Experience

L’evento rientra nel programma “Calabria International Volleyball Experience 2026”, coordinato dal Comitato regionale della Fipav Calabria.

Il progetto punta a rafforzare il ruolo della regione come sede di allenamenti, incontri e manifestazioni legate alla pallavolo internazionale.

L’obiettivo è coniugare l’attività sportiva con la promozione turistica e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche. La presenza degli azzurrini e della Polonia a Camigliatello Silano inserisce così il territorio nel percorso di preparazione di due selezioni giovanili internazionali.

I 18 convocati dell’Italia Under 17

Sono diciotto gli atleti convocati per lo stage in Sila: Andrea Baiardi del Volley Club Cesena; Riccardo Bergognoni, Samuele Filippi e Leandro Roberto Garilli dei Diavoli Rosa; Riccardo Bovo del Volley Treviso; Gianmarco Cravea del Colombo Volley Genova; Stefano Fantoni e Alessandro Ferrero del Volley Sassuolo; Federico Guiotto del Trentino Volley.

Completano il gruppo Mattia Alexi Maiocchi, Michele Mangini, Samuele Monti, Andrea Rizzo, Samuele Storini e Niccolò Strada del Volley Milano; Luka Stankovic e Matteo Talevi del Volley Lube; Giorgio Tamagnini della Sir Safety Perugia.

Lo staff tecnico degli azzurrini

La Nazionale è guidata dal primo allenatore Francesco Conci, affiancato da Berardino Viggiano.

Lo staff comprende gli scoutman Luca Di Pietro e Luca Palazzetti, il preparatore atletico Giuseppe Brogneri, il fisioterapista Enrico Tombari, il medico Simone Crotta e il team manager Simone Necci.