Il giovane, già pregiudicato, è stato bloccato dai carabinieri poco lontano dal locale di via Pietrasanta dopo le segnalazioni degli addetti alla sicurezza e delle vittime

Una notte di paura all’interno di una discoteca di via Pietrasanta, a Milano, si è conclusa con l’arresto di un 22enne accusato di avere messo a segno almeno otto rapine ai danni di altrettanti clienti del locale. Il giovane, di nazionalità marocchina e già pregiudicato, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano poco dopo i fatti.

L’intervento dei militari è scattato nella mattinata di ieri, quando all’interno del locale sarebbero stati segnalati diversi episodi di rapina avvenuti quasi in sequenza. Secondo la ricostruzione, il 22enne avrebbe preso di mira più persone presenti in discoteca, impossessandosi di oggetti di valore e cercando poi di dileguarsi approfittando dell’orario di chiusura.

Otto rapine nella discoteca di via Pietrasanta

Stando a quanto emerso, le vittime sarebbero almeno otto. Tutte sarebbero state derubate nel corso della stessa mattinata, mentre si trovavano ancora all’interno del locale o nelle fasi immediatamente successive alla chiusura.

L’allarme lanciato dagli addetti alla sicurezza e dalle stesse persone derubate ha consentito ai carabinieri di acquisire rapidamente una descrizione del sospettato, avviando così le ricerche nella zona.

Il fermo poco lontano dal locale

Il giovane è stato individuato e bloccato a poca distanza dalla discoteca dai militari del Radiomobile, che lo hanno intercettato mentre tentava di allontanarsi.

Decisive, secondo quanto riferito, sono state proprio le indicazioni fornite dal personale di sicurezza del locale e dalle vittime, che hanno permesso ai carabinieri di restringere subito il campo e di intervenire in tempi rapidi.

Refurtiva recuperata e restituita alle vittime

All’esito della perquisizione personale, il 22enne è stato trovato in possesso degli oggetti sottratti poco prima ai clienti della discoteca. La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Un passaggio che ha confermato, secondo gli investigatori, il collegamento diretto tra il fermato e la serie di rapine avvenute nel locale di via Pietrasanta.

Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di rapina e successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza, dove resterà in attesa della celebrazione del rito direttissimo.