Una lite scoppiata per futili motivi in un garage del centro di Parma si è trasformata in una violenta aggressione con un’arma da taglio. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato un italiano di 50 anni per minacce e lesioni personali aggravate.

L’episodio risale al primo pomeriggio del 17 marzo, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la chiamata relativa a un uomo rimasto ferito con un’arma da taglio da parte di un conoscente durante una discussione. Sul posto è intervenuta una pattuglia, seguita dai sanitari del 118, in un garage situato in pieno centro.

La ricostruzione e il trasporto in ospedale

Secondo quanto emerso, la vittima – un 40enne parmigiano – si trovava nel seminterrato insieme a due conoscenti per valutare l’ampliamento di un sistema di sicurezza quando sarebbe stata raggiunta dal 50enne. Invitato ad allontanarsi, l’uomo si sarebbe avvicinato con atteggiamento intimidatorio e, dopo essere stato respinto, avrebbe lanciato un oggetto metallico tagliente in direzione del 40enne.

Poco dopo, l’aggressore sarebbe tornato all’attacco, questa volta brandendo un attrezzo agricolo, urlando minacce e sferrando fendenti. Nel tentativo di proteggersi e bloccarlo, la vittima si sarebbe ferita a una mano.

Il 40enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma per le cure del caso.

Sequestrata una barra falciante lunga quasi due metri

Durante il sopralluogo i Carabinieri hanno sequestrato l’arma utilizzata: una barra falciante di un tagliaerba agricolo, lunga quasi 2 metri e dotata di denti affilati. L’attrezzo, spiegano i militari, presentava ancora tracce di sangue su una delle punte.

Il presunto autore dell’aggressione, un 50enne italiano, è stato identificato poco dopo e denunciato in relazione alle ipotesi di minacce e lesioni personali aggravate.