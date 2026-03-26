Stefania Craxi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato. La nomina alla guida del gruppo di Palazzo Madama è stata salutata con favore da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale del partito, che ha espresso pubblicamente apprezzamento per la scelta e augurato buon lavoro alla senatrice.

In una dichiarazione diffusa dopo il passaggio di consegne, Occhiuto ha sottolineato il profilo politico della nuova capogruppo, definendola una figura di rilievo per storia, competenze e impostazione culturale. «Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Stefania Craxi, neo capogruppo di Forza Italia al Senato. Sono felice che la guida del nostro gruppo a Palazzo Madama sia affidata a una figura di grande spessore, con una storia importante, qualità e competenze. Un profilo riformista e liberale che saprà rappresentare al meglio le battaglie storiche del nostro partito».

Nel suo intervento, il governatore calabrese ha voluto rivolgere anche un ringraziamento a Maurizio Gasparri, che ha lasciato l’incarico di capogruppo. Occhiuto ne ha evidenziato il lavoro svolto in questi anni alla guida dei senatori di Forza Italia, rimarcando la continuità del suo contributo politico all’interno della comunità azzurra. «Un ringraziamento a Maurizio Gasparri per il lavoro serio e appassionato svolto in questi anni alla guida del gruppo. Sono certo che continuerà a offrire, con la sua esperienza e la sua costanza, un grande contributo alla nostra comunità politica».

Il cambio alla guida del gruppo arriva dopo l’annuncio dello stesso Gasparri, che ha comunicato la decisione di lasciare il proprio incarico. Una scelta che, secondo quanto riferito, sarebbe maturata in autonomia e che lo stesso esponente azzurro avrebbe accompagnato con una riflessione politica improntata a esperienza, responsabilità e coerenza, anche in una fase delicata per gli equilibri interni del partito.