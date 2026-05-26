Il nuovo primo cittadino ha superato Antonio Crescibene, Andrea Giannotta e il sindaco uscente Gaetano Sorcale che si è fermato al 14,77%.
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Si rinnova il pubblico consesso di Dipignano, centro alle porte di Cosenza che conta una popolazione legale di 4122 residenti. Il nuovo sindaco è Eugenio Gallo che ha totalizzato 927 preferenze pari al 33,88% dei consensi. A seguire Antonio Crescibene che si è fermato a 779 con il 28,47%. Gradino più basso del podio per Andrea Giannotta (626 per il 22,88%). Chiude il quadro il primo cittadino uscente Gaetano Sorcale attestatosi al 14,77%. Di seguito tutti i voti dei singoli consiglieri, in neretto chi è stato eletto.
Eletto sindaco: Eugenio Gallo 927 (33,88%)
Lista “CambiAmo Dipignano”
- Ivan Valentino Acri 46
- Paolo (detto Paoletto) Aloe 174
- Eugenio Beltrano 59
- Fabio Bisceglia 61
- Giuseppe (detto Peppino) Carobelli 15
- Gianluca Catanzariti 58
- Milena Ceraudo 47
- Chiara Fiorino 55
- Antonio Giaccari 248
- Gabriella Marini Serra 3
- Emilia (detta Rosellina) Pietramala 38
- Marco Spadafora 58
Candidato a sindaco: Antonio Crescibene 779 (28,47%)
Lista “Dipignano Bene Comune”
- Valentina Mollica 31
- William Spina 13
- Giuseppe Carbone 50
- Cristian Mazzuca 77
- Palmo Francesco Palermo 66
- Raffaella Pontieri 29
- Leonardo Rosito 107
- Iolanda Fiorino 20
- Daniela Senatore 10
- Silvia Maiorano 8
- Silvana De Luca 14
- Erminia Natale 283
Candidato a sindaco: Andrea Giannotta 626 (22.88%)
Lista “Dipignano al centro”
- Francesco Perfetti 90
- Michele Sottile 120
- Antonella Piccolo 85
- Michele Rendaci 48
- Eugenio Borrelli 20
- Silvana Spizzirri 32
- Fiorella Palermo 39
- Mariacarmela Martire 31
- Francesco Longobucco 38
- Marianna Natale 35
- Renata Barbara Zimon 5
- Alessandra Dionesalvi 8
Candidato a sindaco: Gaetano Sorcale 404 (14,77%)
Lista “Futuro Comune”
- Antonella Carpino 73
- Alessandro Bosco 25
- Paolo Carelli 33
- Alessandro De Cristofaro 23
- Fabio Falcone 4
- Maria Paola Favano 16
- Andrea Francella 16
- Patrizia Mazzuca 2
- Gianmarco Pellegrino 5
- Giulia Polillo 49
- Massimiliano Posa 100
- Andrea Rosito 0