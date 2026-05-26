Si rinnova il pubblico consesso di Dipignano, centro alle porte di Cosenza che conta una popolazione legale di 4122 residenti. Il nuovo sindaco è Eugenio Gallo che ha totalizzato 927 preferenze pari al 33,88% dei consensi. A seguire Antonio Crescibene che si è fermato a 779 con il 28,47%. Gradino più basso del podio per Andrea Giannotta (626 per il 22,88%). Chiude il quadro il primo cittadino uscente Gaetano Sorcale attestatosi al 14,77%. Di seguito tutti i voti dei singoli consiglieri, in neretto chi è stato eletto. 

Eletto sindaco: Eugenio Gallo 927 (33,88%)

Lista “CambiAmo Dipignano”

  • Ivan Valentino Acri 46
  • Paolo (detto Paoletto) Aloe 174
  • Eugenio Beltrano 59
  • Fabio Bisceglia 61
  • Giuseppe (detto Peppino) Carobelli 15
  • Gianluca Catanzariti 58
  • Milena Ceraudo 47
  • Chiara Fiorino 55
  • Antonio Giaccari 248
  • Gabriella Marini Serra 3
  • Emilia (detta Rosellina) Pietramala 38
  • Marco Spadafora 58

Candidato a sindaco: Antonio Crescibene 779 (28,47%)

Lista “Dipignano Bene Comune”

  • Valentina Mollica 31
  • William Spina 13
  • Giuseppe Carbone 50
  • Cristian Mazzuca 77
  • Palmo Francesco Palermo 66
  • Raffaella Pontieri 29
  • Leonardo Rosito 107
  • Iolanda Fiorino 20
  • Daniela Senatore 10
  • Silvia Maiorano 8
  • Silvana De Luca 14
  • Erminia Natale 283

Candidato a sindaco: Andrea Giannotta 626 (22.88%)

Lista “Dipignano al centro”

  • Francesco Perfetti 90
  • Michele Sottile 120
  • Antonella Piccolo 85
  • Michele Rendaci 48
  • Eugenio Borrelli 20
  • Silvana Spizzirri 32
  • Fiorella Palermo 39
  • Mariacarmela Martire 31
  • Francesco Longobucco 38
  • Marianna Natale 35
  • Renata Barbara Zimon 5
  • Alessandra Dionesalvi 8

Candidato a sindaco: Gaetano Sorcale 404 (14,77%)

Lista “Futuro Comune”

  • Antonella Carpino 73
  • Alessandro Bosco 25
  • Paolo Carelli 33
  • Alessandro De Cristofaro 23
  • Fabio Falcone 4
  • Maria Paola Favano 16
  • Andrea Francella 16
  • Patrizia Mazzuca 2
  • Gianmarco Pellegrino 5
  • Giulia Polillo 49
  • Massimiliano Posa 100
  • Andrea Rosito 0