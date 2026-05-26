Il nuovo primo cittadino ha superato Antonio Crescibene, Andrea Giannotta e il sindaco uscente Gaetano Sorcale che si è fermato al 14,77%.

Si rinnova il pubblico consesso di Dipignano, centro alle porte di Cosenza che conta una popolazione legale di 4122 residenti. Il nuovo sindaco è Eugenio Gallo che ha totalizzato 927 preferenze pari al 33,88% dei consensi. A seguire Antonio Crescibene che si è fermato a 779 con il 28,47%. Gradino più basso del podio per Andrea Giannotta (626 per il 22,88%). Chiude il quadro il primo cittadino uscente Gaetano Sorcale attestatosi al 14,77%. Di seguito tutti i voti dei singoli consiglieri, in neretto chi è stato eletto.

Eletto sindaco: Eugenio Gallo 927 (33,88%)

Lista “CambiAmo Dipignano”

Ivan Valentino Acri 46

Paolo (detto Paoletto) Aloe 174

Eugenio Beltrano 59

Fabio Bisceglia 61

Giuseppe (detto Peppino) Carobelli 15

Gianluca Catanzariti 58

Milena Ceraudo 47

Chiara Fiorino 55

Antonio Giaccari 248

Gabriella Marini Serra 3

Emilia (detta Rosellina) Pietramala 38

Marco Spadafora 58

Candidato a sindaco: Antonio Crescibene 779 (28,47%)

Lista “Dipignano Bene Comune”

Valentina Mollica 31

William Spina 13

Giuseppe Carbone 50

Cristian Mazzuca 77

Palmo Francesco Palermo 66

Raffaella Pontieri 29

Leonardo Rosito 107

Iolanda Fiorino 20

Daniela Senatore 10

Silvia Maiorano 8

Silvana De Luca 14

Erminia Natale 283

Candidato a sindaco: Andrea Giannotta 626 (22.88%)

Lista “Dipignano al centro”

Francesco Perfetti 90

Michele Sottile 120

Antonella Piccolo 85

Michele Rendaci 48

Eugenio Borrelli 20

Silvana Spizzirri 32

Fiorella Palermo 39

Mariacarmela Martire 31

Francesco Longobucco 38

Marianna Natale 35

Renata Barbara Zimon 5

Alessandra Dionesalvi 8

Candidato a sindaco: Gaetano Sorcale 404 (14,77%)

Lista “Futuro Comune”