La nuova prima cittadina ha superato l’ex sindaco Francesco Acri e l’ex vicesindaco Mario Principe che si erano candidati l’uno contro l’altro
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A San Pietro in Guarano è stata eletta sindaca Tiziana Agosto con il 36,56% ed ha ottenuto per la sua lista otto consiglieri. Nulla da fare per il sindaco uscente Francesco Acri e per il suo vicesinaco Mario Principe per conto dela lista Liberi di scegliere. Ecco la geografia del nuovo consiglio comunale ed i voti di ogni singolo candidato.
Eletta sindaca: Tiziana Agosto 36,56%
Lista “Insieme si cresce”
- Luigi Acri 52
- Mattia Bruno 94
- Maria Carmen Caravia 32
- Jacopo Cirullo 39
- Antonella Donato 88
- Luigi Falcone 39
- Dino Ferraro 114
- Gianluca Ferraro 155
- Roberto Imbrogno 72
- Rosarino Intrieri 55
- Nicola Mastrogianni 27
- Lidia Zumpano 23
Candidato a sindaco: Mario Principe 32,37%
Lista “Liberi di scegliere”
- Clara Marsico 81
- Danilo Broccolo 42
- Rosina Brun detta Rosellina 33
- Karol Bennardo 70
- Agostino Intrieri 61
- Katia Lorenzet 49
- Luigi Turano 71
- Gloria Intrieri 38
- Massimo Bruno 50
- Loredana Cesario 40
- Gaetano Mazzeo 79
- Marco Caravetta 54
Candidato a sindaco: Francesco Acri 31,06%
Lista “Continuità e presenza”
- Eustachio Mirko Settino 53
- Veronica Cozza 112
- Irene Napoli 55
- Salvatore Magnelli 98
- Ugo Ventrella 63
- Salvatore Terenzio Panza 135
- Samantha Michela Fabiano 39
- Antonio detto Giacinto Venneri 37
- Ettore Boschelli 30
- Valentina Rovito 27