A San Pietro in Guarano è stata eletta sindaca Tiziana Agosto con il 36,56% ed ha ottenuto per la sua lista otto consiglieri. Nulla da fare per il sindaco uscente Francesco Acri e per il suo vicesinaco Mario Principe per conto dela lista Liberi di scegliere. Ecco la geografia del nuovo consiglio comunale ed i voti di ogni singolo candidato.

Eletta sindaca: Tiziana Agosto 36,56%

Lista “Insieme si cresce”

  • Luigi Acri 52
  • Mattia Bruno 94
  • Maria Carmen Caravia 32
  • Jacopo Cirullo 39
  • Antonella Donato 88
  • Luigi Falcone 39
  • Dino Ferraro 114
  • Gianluca Ferraro 155
  • Roberto Imbrogno 72
  • Rosarino Intrieri 55
  • Nicola Mastrogianni 27
  • Lidia Zumpano 23

Candidato a sindaco: Mario Principe 32,37%

Lista “Liberi di scegliere”

  • Clara Marsico 81
  • Danilo Broccolo 42
  • Rosina Brun detta Rosellina 33
  • Karol Bennardo 70
  • Agostino Intrieri 61
  • Katia Lorenzet 49
  • Luigi Turano 71
  • Gloria Intrieri 38
  • Massimo Bruno 50
  • Loredana Cesario 40
  • Gaetano Mazzeo 79
  • Marco Caravetta 54

Candidato a sindaco: Francesco Acri 31,06%

Lista “Continuità e presenza”

  • Eustachio Mirko Settino 53
  • Veronica Cozza 112
  • Irene Napoli 55
  • Salvatore Magnelli 98
  • Ugo Ventrella 63
  • Salvatore Terenzio Panza 135
  • Samantha Michela Fabiano 39
  • Antonio detto Giacinto Venneri 37
  • Ettore Boschelli 30
  • Valentina Rovito 27