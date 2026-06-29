Nuovi dettagli sull'eccidio che ha sconvolto Roma. Shahadat Hossain, ricercato per il triplice omicidio, avrebbe partecipato alla festa per gli otto anni della bambina, contribuendo persino ai preparativi. Proseguono senza sosta le ricerche

C'era anche lui alla festa di compleanno della piccola Arowa. Avrebbe contribuito a organizzarla, avrebbe condiviso quel giorno di gioia con la famiglia e con oltre cento invitati della comunità bengalese. Oggi, secondo gli investigatori, è il principale sospettato del triplice omicidio che ha sconvolto il quartiere Casalotti.

Emergono nuovi particolari sulla strage costata la vita a Kamal Uddin, alla moglie Jahan Momotaj e alla loro figlia di otto anni, uccisi a colpi di mannaia all'interno della loro abitazione. A raccontare un dettaglio che rende la vicenda ancora più inquietante sono alcuni dipendenti del ristorante Rosona Bilas, locale indiano di Torrevecchia frequentato abitualmente dalla famiglia.

Proprio lì, alcuni mesi fa, si era svolta la festa per gli otto anni di Arowa. Una giornata di festa che aveva riunito circa un centinaio di persone. Tra gli invitati, secondo quanto riferito dai presenti, c'era anche Shahadat Hossain, l'uomo ricercato da venerdì sera.

Un cameriere mostra persino alcuni filmati del taglio della torta e aggiunge un particolare destinato ad assumere rilievo investigativo: sarebbe stato proprio Hossain, insieme alla madre della bambina, a contribuire all'organizzazione del pranzo.

Un elemento che confermerebbe quanto il sospettato fosse vicino alla famiglia, anche se restano ancora ignoti i motivi che avrebbero potuto trasformare quel rapporto in una tragedia.

Intanto la caccia all'uomo continua. Le forze dell'ordine stanno battendo diverse piste dopo la diffusione della fotografia e delle generalità del presunto killer. Sono arrivate circa 70 segnalazioni, ma finora nessuna si è rivelata decisiva. Gli investigatori stanno inoltre effettuando perquisizioni nelle abitazioni di persone che potrebbero avergli offerto aiuto dopo la fuga o essere a conoscenza del suo eventuale nascondiglio.