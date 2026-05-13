Momenti di forte paura nella serata di ieri a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, dove uno studente è precipitato dal balcone di un hotel mentre si trovava in gita scolastica con la propria classe. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di martedì 12 maggio all’interno della struttura ricettiva che ospitava il gruppo di studenti. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo sarebbe caduto dal balcone riportando diverse ferite.

Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutate le condizioni dello studente, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento urgente in un ospedale di Roma.

Il giovane è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali dettagliate sul quadro clinico. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della caduta e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando tutti gli elementi utili a chiarire cosa sia successo nei minuti precedenti all’incidente.