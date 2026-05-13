Servizi igienici fuori uso nella stazione di piazza Matteotti e disagi crescenti per pendolari e viaggiatori. È quanto denuncia il Comitato di quartiere di Piazza Riforma, che ha rivolto un appello al presidente di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo, e al direttore generale Ernesto Ferraro, chiedendo un intervento urgente.

“Ci rivolgiamo al presidente di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo e al direttore generale, Ernesto Ferraro, affinché intervengano tempestivamente sulla stazione di piazza Matteotti”, scrive il comitato. Secondo quanto segnalato, i servizi igienici sarebbero attualmente indisponibili, provocando difficoltà sia ai viaggiatori delle linee ferroviarie sia a quanti sostano nell’area in attesa dei pullman.

“È necessario intervenire subito per risolvere un problema non indifferente considerando la mole di persone interessate quotidianamente dai trasporti su Piazza Matteotti”, conclude il Comitato di quartiere di Piazza Riforma.