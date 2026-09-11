Gli appuntamenti gratuiti sono in programma il 13, 20 e 27 settembre con musica, ballo, attività ricreative e momenti di confronto

Il Parco Nicholas Green di Cosenza ospiterà le “Domeniche Speciali”, tre appuntamenti dedicati all’inclusione, alla socializzazione e alla partecipazione. Le iniziative si svolgeranno domenica 13, domenica 20 e domenica 27 settembre.

Il programma prevede musica, ballo, attività ludiche e ricreative e momenti di confronto sui temi dell’inclusione. Le giornate sono rivolte ai ragazzi con disabilità, alle loro famiglie e alla cittadinanza.

La partecipazione è gratuita.

Il progetto promosso dalle associazioni

L’iniziativa è promossa dalla cooperativa “Eva 2011” e dal Movimento per la Difesa dei Disabili, con la collaborazione dell’associazione “Insieme Odv” e il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cosenza.

L’obiettivo è creare occasioni di incontro e partecipazione all’interno di uno dei principali spazi verdi cittadini, rendendo il parco un luogo accessibile alla comunità.

Il percorso di valorizzazione dei parchi

Le “Domeniche Speciali” rientrano nel programma avviato dal Comune per valorizzare i parchi cittadini attraverso iniziative sociali e attività aperte al pubblico.

Il percorso ha già interessato il Parco Morrone e lo stesso Nicholas Green, dove è stato realizzato anche l’angolo denominato “La Donna è vita”.

Caruso: «Una città accogliente permette a tutti di partecipare»

«Vivere i parchi significa anche restituirli alla comunità e fare in modo che diventino luoghi nei quali le persone possano incontrarsi, condividere esperienze e sentirsi parte di una stessa realtà», afferma il sindaco Franz Caruso.

«Le “Domeniche Speciali” vanno esattamente in questa direzione e hanno, inoltre, il merito di mettere al centro l’inclusione. Una città è veramente accogliente quando riesce a creare condizioni concrete perché tutti possano partecipare alla vita della comunità», prosegue il primo cittadino.

Caruso ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro condotto dall’assessore all’Ambiente Valentina Varchera nella valorizzazione delle aree verdi.

«I parchi devono generare relazioni»

«Non si tratta soltanto di intervenire sulla qualità e sulla fruibilità delle aree verdi, ma di costruire intorno ad esse occasioni di partecipazione e di comunità», sottolinea il sindaco.

«Un’area verde diventa davvero patrimonio della città quando viene vissuta e quando riesce a generare relazioni. Le “Domeniche Speciali” rappresentano un’occasione per farlo, mettendo insieme ambiente, socialità e inclusione», conclude Caruso.