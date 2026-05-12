E' stato catturato questa mattina, in un bar a Stroncone nel Ternano, l'uomo ricercato per il tentato omicidio della moglie 44enne, marocchina come lui, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. L'uomo, Mohamed El Massaoudi, 43enne, ha aggredito prima verbalmente poi con un martello la vittima sul bus dove si trovava, di ritorno dal lavoro come badante. I sanitari hanno soccorso e trasportato in elicottero la donna all'ospedale di Terni. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico, si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Immediata la battuta di caccia disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri nelle campagne e nelle aree limitrofe al luogo dell'aggressione. Nelle operazioni sono stati impegnati oltre al personale del Nucleo Investigativo, delle Compagnie della Provincia di Terni e dei Carabinieri del Gruppo Forestale, anche assetti specialistici quali: elicotteri dell'Arma per il monitoraggio dall'alto; lo squadrone Cacciatori di Puglia, specializzato in ricerche in aree impervie; unità cinofile con cani molecolari. Le ricerche dell’indagato si sono concluse questa mattina in un bar della frazione di Vascigliano di Stroncone.