Cresce l’attesa a Cosenza per l’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, partita poco dopo le 13.30 da Catanzaro e diretta nel capoluogo bruzio dopo 138 chilometri di corsa. Il traguardo è allestito su viale Trieste, dove già dalle prime ore del pomeriggio si respira il clima delle grandi occasioni, con tanti curiosi, appassionati e famiglie che stanno affollando la città bruzia in attesa del passaggio della carovana rosa.

Grande entusiasmo anche in piazza dei Bruzi, cuore del villaggio del Giro, animato da eventi e iniziative collaterali dedicate al pubblico e preso d’assalto da visitatori e tifosi. Presente anche l’iniziativa BiciScuola, il progetto didattico gratuito rivolto alle classi delle scuole primarie dei territori coinvolti dal Giro d’Italia e dalle corse del grande ciclismo, con attività dedicate ai temi della bicicletta, dell’educazione stradale e dell’alimentazione. Saranno premiati sul palco, in una giornata che unisce sport, festa e partecipazione dei più giovani la classe quarta E della scuola De Matera di Cosenza.

«L’entusiasmo che c’è intorno a questa manifestazione ci ripaga di tanti sacrifici. La città ha perso di recente un campione come Pino Faraca – ha detto il sindaco Franz Caruso – ma le emozioni di oggi ricompattano tutto un popolo che ama lo sport e il ciclismo nel suo nome».

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Il Giro d'Italia colora di rosa Cosenza
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