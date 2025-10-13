La sfida per la presidenza è fra i tre candidati Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra)

Urne aperte dalle 7 alle 15 in Toscana per la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), e i 40 consiglieri della Regione.

Sono circa tre milioni gli aventi diritto al voto. Lo scrutinio nelle 3.922 sezioni distribuite nella regione si svolgerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi questo pomeriggio. Se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà al ballottaggio tra due settimane, il 26 ottobre: un'eventualità che nessuna delle legge elettorali delle altre Regioni contempla.

Alle 23 l'affluenza è stata del 35,7% . Come nelle precedenti rilevazioni (alle 12 e alle 19) si conferma il calo dei votati, circa il 10%, rispetto alle regionali del 2020. Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 45,8% degli aventi diritto. Questi i dati pubblicati sul portale del Viminale Eligendo. I seggi riapriranno lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio.