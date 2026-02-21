Doveva essere il giorno perfetto, si è trasformato in una scena da film. In Inghilterra, nel Gloucestershire, uno sposo ha scoperto poco prima delle nozze che la futura moglie lo tradiva con il suo stesso testimone. Una storia raccontata nel podcast The Unfiltered Bride e poi rilanciata da diversi siti, tra cui RDS, che ha fatto il giro dei social per l’epilogo clamoroso ma non violento.

Secondo il racconto delle wedding planner che conducono il podcast, l’uomo sarebbe entrato in possesso di messaggi e fotografie compromettenti tra la sposa e il testimone pochi giorni prima del matrimonio. Invece di annullare tutto immediatamente, avrebbe deciso di andare fino in fondo, presentandosi regolarmente alla cerimonia. Il colpo di scena è arrivato durante il ricevimento.

Al momento del discorso, lo sposo ha chiesto l’attenzione degli invitati e ha fatto distribuire a ogni tavolo delle buste chiuse. All’interno, le prove del tradimento: immagini e conversazioni che testimoniavano la relazione clandestina tra la neomoglie e il testimone. La sala, raccontano, è piombata nel silenzio. Poi lo sposo avrebbe pronunciato poche parole, ringraziato tutti per la presenza e dichiarato concluso il matrimonio, prima di lasciare la festa.

Nessuna rissa, nessuna aggressione. Solo imbarazzo, incredulità e un ricevimento finito prima del previsto. La vicenda è diventata virale proprio per questo: un tradimento clamoroso, consumato con il testimone di nozze, smascherato pubblicamente ma senza degenerare in tragedia. Una storia che sembra scritta per una commedia romantica amara, e che invece – almeno nel racconto diffuso online – sarebbe accaduta davvero.