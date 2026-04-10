Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. L'incidente è avvenuto in via Ruggero Marturano e le vittime sono Daniluc Tiberi Un Mihai, 49enne romeno, e Najahi Jaleleddine, 41enne tunisino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione su una gru, quando il braccio del mezzo che sorreggeva il cestello si è spezzato, facendoli precipitare al suolo. Sarebbero caduti dal decimo piano, un impatto violentissimo che non ha lasciato loro scampo.

Nell'incidente è rimasto ferito anche il dipendente di un negozio di pneumatici, colpito dal cestello finito sulla tettoia dell'esercizio commerciale. L'uomo, E.P., di 34 anni, ha riportato un trauma cranico rf è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Villa Sofia. Si sarebbe salvato grazie alla pila di copertoni che ha attutito l'impatto del braccio della gru. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia.

"Palermo oggi si ferma, si raccoglie e si unisce nel dolore. La tragedia avvenuta in via Ruggero Marturano colpisce nel profondo l’intera comunità palermitana. Due lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro, in un contesto che dovrebbe essere sempre sinonimo di dignità, sicurezza e tutela. A loro va il nostro pensiero più commosso e rispettoso". Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che aggiunge: "A nome della città esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime, alle quali ci stringiamo con affetto e partecipazione autentica in questo momento di dolore incolmabile".