Una visione moderna, condivisa e ambiziosa per trasformare Montalto Uffugo in una destinazione d’eccellenza capace di attrarre visitatori, investimenti e nuove opportunità. È questo il cuore del nuovo progetto strategico promosso dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Biagio Faragalli, che segna una svolta decisiva nelle politiche di valorizzazione del territorio. Non più iniziative episodiche o eventi isolati, ma un’azione organica, strutturata e lungimirante, costruita attorno a una programmazione chiara e partecipata, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, guidato da Silvio Ranieri.

Un vero cambio di paradigma che punta a mettere a sistema le immense ricchezze storiche, culturali, ambientali ed enogastronomiche della città. Il progetto sarà presentato ufficialmente il prossimo 27 maggio alle ore 16:30 presso la Sala di Rappresentanza della Casa Comunale, in un incontro aperto alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori del settore.

Alla base dell’iniziativa vi è una nuova idea di turismo: identitario, esperienziale e sostenibile. Una strategia capace di leggere i mutamenti del turismo contemporaneo e di intercettare una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche, destagionalizzate e profondamente legate ai territori. Il primo è quello storico-culturale, pensato per valorizzare il patrimonio artistico, le architetture storiche e la prestigiosa tradizione musicale che rendono Montalto Uffugo un luogo unico nel panorama calabrese. Il secondo filone è quello enogastronomico, che punta a trasformare le eccellenze agricole e produttive locali in strumenti di promozione territoriale, raccontando attraverso sapori, tradizioni e prodotti l’anima più autentica della comunità. Infine, il percorso naturalistico-religioso, dedicato alla promozione della montagna, della sentieristica e dei cammini spirituali, con particolare attenzione al suggestivo percorso de “Il Montaltino”, simbolo di un turismo lento e immersivo capace di coniugare natura, fede e storia. «Questo progetto non è semplicemente un piano di promozione, ma il manifesto del definitivo rilancio turistico e culturale di Montalto Uffugo - dichiara l’Assessore Ranieri - Vogliamo superare una dimensione prettamente locale e proiettare la nostra città oltre i confini provinciali, costruendo flussi turistici stabili e qualificati. Per riuscirci serve il contributo di tutti: istituzioni, associazioni, cittadini e operatori del territorio».

Ed è proprio il metodo partecipativo uno degli elementi più innovativi del progetto. L’Amministrazione Comunale ha infatti scelto di costruire una vera alleanza strategica con il tessuto associativo locale, coinvolgendo attivamente le Pro Loco e le realtà impegnate nella promozione culturale e ambientale del territorio. Nella cabina di regia figurano la Pro Loco di Montalto Uffugo, la Pro Loco Valle-Krathis, l’associazione “Il Montaltino sui passi del Santo”, gli “Amici della Montagna” e l’associazione culturale ambientale “L.A.R.C.A.”, in un modello di cooperazione aperto e inclusivo, destinato ad accogliere il contributo di tutte le associazioni a vocazione turistica. A rafforzare ulteriormente il progetto è anche il dialogo avviato con i vertici regionali dell’Unpli Calabria, con l’obiettivo di inserire le iniziative montaltesi nei grandi circuiti turistici regionali e nazionali. «La valorizzazione del nostro territorio e delle sue tradizioni è uno dei punti cardine del nostro mandato - sottolinea il sindaco Faragalli - Montalto Uffugo possiede tutte le potenzialità per diventare un polo attrattivo di primo livello. Solo lavorando insieme, valorizzando le competenze di ciascuno e riscoprendo l’orgoglio delle nostre radici, possiamo costruire un futuro solido e ambizioso per la nostra comunità».

All’incontro del 27 maggio prenderanno parte, oltre al Sindaco Faragalli e all’Assessore Ranieri, anche l’Assessore alle Attività Produttive Ida Pasqua, la Delegata al Cammino San Francesco Natalizia Sinopoli, la Presidente della Pro Loco di Montalto Uffugo Manuela Filice e il Presidente Regionale Unpli Calabria Filippo Capellupo.