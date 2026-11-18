Previste soste settimanali in punti fissi, con conferimento gratuito e senza prenotazione. Nelle scuole arriveranno contenitori e attività per oltre 600 alunni. L’obiettivo è raggiungere 40 tonnellate raccolte entro il 2027

Il Comune di Cassano all’Ionio e la Progitec Srl hanno ottenuto 50mila euro dal Bando RAEE 2026 per “RiciclaRAEE”, un progetto per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. La proposta è arrivata settima in Italia con 82 punti nella graduatoria della Misura C. Quella misura finanzia i servizi di microraccolta e le campagne di sensibilizzazione sul territorio. La graduatoria l’ha pubblicata il Centro di Coordinamento RAEE, che promuove il bando insieme all’ANCI. Su 218 candidature ne sono passate 100, e si divideranno oltre 4,2 milioni di euro.

Per l’amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini hanno seguito l’iter il vicesindaco Giuseppe La Regina e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sarubbo. Secondo i due amministratori il progetto «punta a rendere il conferimento dei rifiuti elettronici più semplice, capillare e accessibile, contrastando il fenomeno degli abbandoni e promuovendo il recupero di materiali preziosi attraverso il riciclo». Le azioni previste sono quattro. Nelle scuole arriveranno contenitori per i piccoli RAEE delle categorie R4 e R5. Per tutte le altre tipologie, dalla R1 alla R5, ci sarà un’Apecar che farà soste settimanali in punti fissi del territorio e ritirerà gratis i rifiuti senza bisogno di prenotare. A queste due azioni si affiancherà una campagna con manifesti, locandine e materiale informativo per cittadini, commercianti e operatori economici.

L’ultima azione riguarda ancora le scuole, con un programma di educazione ambientale che coinvolgerà «oltre 600 alunni attraverso laboratori, attività pratiche, giochi interattivi e iniziative a premi», come hanno spiegato La Regina e Sarubbo. D’estate il servizio guarderà soprattutto alle zone più popolose, dove turisti e villeggianti fanno salire le presenze e la quantità di rifiuti. Resta in funzione il Centro di raccolta comunale di contrada La Silva, che rimane il punto di riferimento per i RAEE, così come il ritiro a domicilio su prenotazione. Il Comune conta di quasi raddoppiare i quantitativi raccolti, passando dalle circa 21 tonnellate del 2024 alle 40 previste entro il 2027.